Poničený smalt na vaně nebo sprcháči si snadno opraví i nešika. Podívejte

Zaregistrovali jste prasklinku ve smaltu, anebo se vám ho kus odštípl na vaně nebo ve sprchovém koutě? Jeho opravu zvládne každý. Jak?

Smalt neboli email je křemičitá tavenina, která je podobná sklu nebo porcelánu. Jakmile ji zahřejete a nalijete na kov, vytvoří na něm krásný hladký povlak. Po výpalu pak už můžete mít pocit, že takovou krásu nic nenaruší. Smalt se využíval už ve starém Řecku či Egyptě jako dekor šperků. Později se uplatnil spíše užitkově. Jeho lesklá vrstva chránila litinové hrnce a plechy před korozí. A nejen to. Smalt byl jedním z hlavních materiálů, ze kterého se vyráběly tabule s názvy ulic. Tyhle ukazatele přečkaly dlouhá léta a dokázaly bez problému čelit výkyvům teplot i počasí.

Na videu uvidíte set, kterým lze opravit oprýskané smaltované umyvadlo či vanu:

Na zuby i na vany

I dnes se smalt používá při výrobě. Narazíte na něj v zubním lékařství, zejména v takzvané metalkeramice, kdy se z něj vyrábí zubní náhrady. Oblíbený je hlavně ve výrobě van a koupelnových doplňků. A není divu. Smalt je hladký, levný, odolný. A díky své tvrdosti dokáže odolat poškrábání či oděru. Na rozdíl od moderních akrylátových van si zachovává svou běloskvoucí barvu. A to se cení!

Smalt byl oblíeným materiálem na výrobu nádobí. Zdroj: Profimedia

Praskliny ve smaltu se dají opravit

Ovšem i smalt má svou slabinu. Stačí, aby vám a něj něco z výšky spadlo a hned se na povrchu vytvoří prasklina, která se jen velmi špatně dává dohromady. Naštěstí ale existují moderní technologie, které tuhle (dříve fatální) věc dokážou spravit. Na trhu je totiž k dostání speciální tmel na smalt. Vyrábí se ve dvou variantách, z epoxidu a polyuretanu. Vy ale berte ten polyuretanový, protože je daleko pružnější a lépe se s ním pracuje.

Jak na to: Prasklinu zbavte rzi, nečistot, mastnoty a obruste ji smirkovým papírem. Místo nechte důkladně vyschnout a až poté na něj pomocí štětce či špejle navrstvěte tmel. S množstvím to moc nepřehánějte, v tomhle případě platí, čím je vrstva tenčí, tím je to lepší.

Prasklinky ve smaltu na vaně se ještě dají opravit. Zdroj: Profimedia

Vsaďte na polyuretan

Na hlubší praskliny samozřejmě aplikujte dvě vrstvy. Nejdříve první, po jejím zaschnutí druhou. Počítejte s tím, že tmel zasychá zhruba 6 hodin a kýženou tvrdost získává až po 24 hodinách. Proto nikam nespěchejte a vymezte si na rekonstrukci své vany celý den. Pokud jste použili tmel s polyuretanem, můžete nežádoucí skvrny vyčistit acetonem. A voilà, vana je téměř jako nová!

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.ceskestavby.cz