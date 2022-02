Jak opravit a vybělit spáry v koupelně nebo kuchyni? Návod krok za krokem

Trápí vás nevzhledné spáry mezi obklady a dlažbou? Už dávno nezáří bíle, nebo se dokonce drolí? Nezbývá nic jiného než je opravit. Poradíme jak na to.

Problém špinavých či dokonce chybějících spár není jen estetický, ale takové spáry mohou způsobit i zdraví škodlivé prostředí. Jsou náchylné na zachytávání nečistot a snadno tak může vzniknout plíseň. Pokud se spárovací hmota na mnoha částech drolí nebo někde dokonce chybí, rozhodně na nic nečekejte a opravte ji. Zvládne to každý zručný řemeslník, není to nic těžkého.

Zbavte se starých spár

Nejdůležitější je odstranit všechny staré spáry, mezi obklady nesmí zbýt ani kousíček. Pořiďte si speciální nůž, který je přímo určený na tuto práci, práce vám s ním půjde rychle. Máte spáry vyplněné maltou nebo jiným materiálem, který odolává i noži? Pomůže vám multifunkční vibrační bruska - stačí vyměnit ten správný nástavec a je to. Brusku si můžete zapůjčit ve speciálních půjčovnách či obchodech pro kutily.

Dejte pozor, abyste ze spár odstranili skutečně vše, co tam nepatří. Kromě spárovací hmoty i různé nečistoty. Nejlepší je vše na závěr vysát vysavačem s úzkým nástavcem.

Speciální nůž odstraní staré spáry. Zdroj: Profimedia

Nová spárovací hmota

Nyní přichází čas aplikace nové spárovačky. Ve specializovaném obchodě vám rádi poradí, jaký produkt koupit. Obecně platí, že do koupelen, kde je větší vlhkost, by se měly používat voděodolné silikony. Manipulace s nimi je jednoduchá. Spárovací hmotu rozmíchejte tak, aby byla hladká bez hrudek a pak ji roztírejte gumovou stěrkou či pěnovým hladítkem, dokud nejsou spáry zcela plné. Mějte také na paměti, že je důležité, jaký odstín spárovačky vyberete. Měl by být vždy o odstín světlejší, než je barva obkladů či dlažby.

Čas na zatvrdnutí

Spárovací hmotu pečlivě uhlaďte a nechte zatvrdnout. Informaci, jak dlouho potřebuje spárovací hmota na zatvrdnutí, najdete v návodu na obalu. Většinou za několik hodin jsou spáry tvrdé a vaše koupelna či chodba jako nové.

Jedlá soda spolehlivě vyčistí zašlé spáry. Zdroj: Profimedia

Obnovte spáry jedlou sodou

Máte spáry mechanicky nepoškozené, ale jsou zašlé a špinavé? Stačí je pouze obnovit, a to pomocí speciálních chemických produktů - čističů spár. Při jeho nanášení si nezapomeňte vzít ochranné rukavice. S odstraněním nečistot si poradí i kvalitní parní čistič. Vyzkoušet můžete i pastu smíchanou u octa a jedlé sody. Ocet odstraní vodní kámen a soda zase špínu. Stačí nechat chvíli působit, a pak můžete spáry vydrhnout. Účinná je i kombinace kyseliny citronové a jedlé sody v poměru 2:1. Zalijte horkou vodou a pastu naneste na špinavé spáry. Vydrhněte, opláchněte a je to. Zašlé spáry můžete i nově natřít speciálními barvami.



