Jak opravit rozviklaný stůl: Není to těžké, zvládnete to sami a zadarmo

Máte-li pěkný stůl, určitě je to velká škoda, když je po letech celý rozviklaný a deska se hýbe ze strany na stranu při každém zaškobrtnutí. Opravte stůl, není to tak těžké, jak by se mohlo zdát. Pěkný masivní stůl nebo i oblíbený stolek po babičce můžete zachovat a používat další řádku let i bez zásahu profesionála.

Zdroje: www.chatar-chalupar.cz, ceskykutil.cz

Oprava stolu přijde vhod

Stoly, ale i židle trpí podobně. Jejich letitým užíváním se o ně různě opíráme a tlačíme je ze strany na stranu tak dlouho, až klížení či spoje povolí a stůl se začne na nohách podivně vrtět. Oprava nábytku rozhodně nepatří k věcem, které bychom dělali často a měli takříkajíc v malíku, přesto se nemusíte takové práce bát. Opravte stůl svépomocí a bude vám sloužit o něco déle.

Než začnete vymýšlet, co bude na opravu stolu potřeba, podívejte se pořádně, jak byl stůl vyrobený. Klížení nebo kovové spoje opravíte vhodnými materiály, hobby markety jsou jich plné.

Na klížené spoje vyberte vhodné lepidlo



Rám či nohy stolu jsou rozklížené? Pokoušíte-li se o nejlepší možný výsledek, pak rozhodně chvilku popřemýšlejte o tom, jakým prostředkem budete lepit. Je to měkké nebo tvrdé dřevo, případně MDF či dřevotříska? Vyberte lepidlo vhodné právě na konkrétní materiál. Vždy začněte očištěným suchým povrchem bez prachu. Důležité je také vědět, že lepidlem se nešetří, nesmí ho však být ani moc, ani málo, aby spoj dobře držel. Další, co je třeba mít či pořídit, je svěrák, svorka, spínák nebo alespoň nějaké zatížení, které vám pomůže vytvořit tlak na spoj během lepení a vyzrávání lepidla ve spoji.

Šrobobání stolu se může zdát jako jednodušší možnost opravy. Zdroj: Profimedia

Oprava šroubováním není vždy snadná

Pokud je váš stůl spojený šroubky a kovovými spoji, na první pohled to může vypadat jako jednodušší práce, ale nenechte se zmýlit. V případě, že stačí jen šroubky dotáhnout či vyměnit kování, pak vám gratuluji, jeho oprava bude hračka. Jestli jste si ale ustavičným vikláním stolem vykývali i šroubky a ty vytvořili do materiálu mnohem větší dírky, než byly původně, pak budete muset vymyslet, jak takový stůl opravit. Jestliže je možné posunout kovový spoj o centimetr výš nebo níž, pak to zkuste. Nikdy nezkoušejte vyvrtat novou dírku jen několik milimetrů od té staré. Většinou to končí poničením větší plochy, do které už bez odborné opravy nic nezašroubujete.

Jestliže posunutí kovové součástky není možné, zkuste najít v hobby marketu součástku jiné velikosti, která je použitelná, a přitom má šroubky v jiných místech. Případně budete muset opravit materiál samotný, aby bylo možné opětovné použití šroubků.

Opravený stůl svépomocí je radost

Sešroubování nábytku umístěním nových šroubků z vnitřní strany se může zdát jako elegantní řešení, které dodá stolu pevnost, ať už je rozviklaný nebo znovu lepený. Než se vrhnete na rychlou opravu, nezapomeňte zkontrolovat délku šroubů a šířku dřeva. Určitě nechcete, aby vám šroubky vyčnívaly ven. Je to začátečnická chyba, ale mnozí z nás s ní mají zkušenosti.

Zrenovovaný dřevěný stůl může sloužit ještě několik let. Zdroj: Balakryl