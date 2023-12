Našli jste ve vánoční krabici porouchaná světla na stromeček? Nezoufejte! Máme pro vás hned několik užitečných tipů a rad, které vám je pomohou opravit a užít si tak vánoční atmosféru naplno.

Vánoční světla a rozzářený stromeček jsou nedílnou součástí vánočních svátků. Vytvářejí nejen příjemnou a kouzelnou atmosféru, ale dodávají domovu tu správnou slavnostní náladu. Co však dělat, když světýlka vypovědí svou službu? Nevěšte hlavu, oprava je snazší, než si myslíte.

Zkontrolujte přívod proudu

Pokud světýlka nesvítí jako první zkontrolujte přívod proudu a mrkněte na rozvodovou desku, jestli je vše v pořádku. Najděte obvod, do kterého jsou vánoční světýlka zapojená, a jemně pohněte jističem směrem ke středu panelu. Jakmile máte dojem, že působí pružně, byl vyhozený a náležitá zásuvka byla bez proudu. Pohněte tedy jističem dozadu a následně směrem do středu, měl by se nahodit.

close info Promedia.cz zoom_in Pokud je přívod proudu v pořádku, zkontrolujte pojistky osvětlení.

Prověřte pojistku osvětlení

Pokud je přívod proudu v pořádku, zkontrolujte pojistky osvětlení. Vždy nejprve odpojte systém světýlek ze zásuvky a poté otevřete zástrčku pomocí šroubováku, kde bývá jedna nebo dvě pojistky. Zkontrolujte je tak, že je vyjměte a kouknete na ně proti světlu. Jakmile jsou pojistky uvnitř hnědé nebo černé a vlákno je viditelně přerušené, pojistka je již nefunkční. Použijte tedy náhradní pojistku a znovu světýlka zapojte.

Přezkoušejte žárovky

Dalším problémem může být nefunkční žárovka. Často bývají uvolněné nebo spálené. Buď je lze zkontrolovat manuálně, tedy žárovku po žárovce, anebo použít zkoušečku, což vám určitě zkrátí čas. U žárovky, která to má již za sebou začne přístroj pípat a nezbývá než ji nahradit novou a funkční. V sériovém zapojení byste neměli používat žárovky s rozdílnými parametry, projevilo by se to na intenzitě svícení, ale i na životnosti.

close info Profimedia.cz zoom_in Vždy se při pořizování vánočních světelných řetězů vyhněte „podezřelým“ výrobkům bez záruky.

Prevence

Vždy se při pořizování vánočních světelných řetězů vyhněte „podezřelým“ výrobkům bez záruky. Nikdy by světýlka neměly mít příliš tenký vodič, který je bohužel náchylný nejen k přetržení, ale i k přehřátí. Stejně tak si nikdy nekupujte světla, jejichž zástrčka je bez náležité izolace na částech kolíků. Hrozilo by pak nebezpečí, že při zasouvání do zásuvky je možné na kolík nechtěně sáhnout. Mějte na paměti, že světelné řetězy bez řádných údajů o světelných zdrojích a napětí celého systému jsou pochybného původu a nebezpečné!

