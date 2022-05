Chytré triky, jak opravit protékající záchod: Zvládne to i nešika

Umíte opravit splachování záchodu? Pokud máte špetku technického uvažování, zvládnete to i bez pomoci, ale několik tipů navíc se vždycky hodí. Opravte protékající záchod svépomocí, je to jednoduché.

Zdroje: www.chytre-bydleni.cz, hobby.instory.cz

Zlobí vás protékající záchod?

Pokud máte problém se splachováním či protékáním vody v záchodu, nejde jen o kosmetickou vadu, ale hlavně o peníze, které vám utíkají přímo do kanálu. Protékající voda je problém, který dokážete odstranit i bez pomoci instalatéra. Jednoduše řečeno, když se obrníte troškou trpělivosti, uvidíte, že to půjde.

Mechanismus splachování a napouštění vody není jeden, ale všechny fungují obdobně. Suma sumárum voda musí někudy přitéct a v okamžiku kdy je nádržka plná, musí plovák přívod vody uzavřít. Toť vše. Při splachování se otevře ventil, který vpustí vodu do mísy. Nejčastěji je to stlačením mechanismu, u některých starších typů může jít o povytažení. Nelamte si hlavu tím, že nemůžete na internetu najít správný obrázek vašeho zařízení a prostě vyzkoušejte, jak funguje.

Opravte záchod svépomocí

Stačí, když odejmete víko nádržky a pořádně si prohlédnete, co obsahuje. Většinou stačí jednou či dvakrát spláchnou a napustit nádržku a hned bude jasné, jak to celé funguje. Nezapomeňte, že i víko s tlačítkem na splachování je součástí tohoto mechanismu, lze jej různě upravit a šroubovat atd.

Starší záchod poznáte i podle stavu zařízení uvnitř, znečištění je na první pohled patrné. Zdroj: Profimedia

Důvody protékajícího záchodu

Pokud záchod protéká, může to být důsledkem několika problémů. Jestliže je záchod starý, a to vidíte i podle stavu nádržky, může jít o znečištění. Rez, prach či prostředky, které jste kdy nalili do nádržky, mohou vytvořit vrstvu materiálu, kterou je sice lehké odstranit, ale zabraňuje dobrému zavření ventilu, a proto voda neustále protéká. Také může jít o špatně nastavený plovák, ten se může zaseknout nebo pohnout tak, že nedovírá ventil a voda stále protéká nebo přetéká. U starších typů je možné, že se některá plastová část zasekne tžeba o plovák. Po několika pokusech by mělo být patrné, kde je problém.

Oprava protékajícího záchodu může být hračka

Pokud je problém s plovákem, pak stačí jen upravit jeho pozici. Jde to jednoduše a vyzkoušením poznáte, zda je posun dostatečný. Pokud je třeba mechanismus vyčistit, případně vyměnit těsnění, pak nezapomeňte uzavřít přívod vody i spláchnout, abyste odstranili veškerou vodu z nádržky. Poté můžete mechanismus vyjmout a doporučuji i vyfotit mobilem, očistit či rozebrat anebo vyměnit těsnění podle toho, jaký problém jste odhalili. Opačným postupem navraťte mechanismus do nádržky, otevřete přívod vody a vyzkoušejte, zda je problém vyřešený.

Mechanismy uvnitř záchoda jsou různé, ale fungují velmi podobně. Zdroj: Profimedia