Protéká vám toaleta? Přicházíte o tisíce litrů vody. Takto tomu snadno zabráníte

Protékající záchod je lapálie, která by neměla nikoho zaskočit. Poradíme vám, jak splachování jednoduše opravit.

Všimli jste si stálého zvuku protékající vody na toaletě? V tom případě nic neodkládejte a jednejte co nejrychleji. Mohla by vás totiž nepříjemně zaskočit vysoká částka na vyúčtování za vodu. Buď se pusťte ihned do opravy, nebo alespoň uzavřete vodovodní ventil.

Ztráta vody je veliká

Jakmile necháte toaletu protékat, může se vám zvýšit denní spotřeba až o 1000 litrů vody, a to bez využití. Ve výsledku jsou to dost velké finanční ztráty, které se mohou u silnějšího proudu vody i několikanásobně zvýšit.

Někdy může být na vině nedokonalé nebo zanesené těsnění a stejně tak jednotlivé mechanické části. Zdroj: Profimedia

Proč dojde k nonstop průtoku

Většinou se tento problém vyskytuje u starších typů toalet, které už mají splachovací systém opotřebovaný. Někdy může být na vině nedokonalé nebo zanesené těsnění a stejně tak jednotlivé mechanické části. Většinou se jedná o slizký povlak, anebo vodní kámen. Proto díly pečlivě očistěte. Použijte k tomu octový roztok, vše se odmočí samo bez vašeho přičinění.

Udělejte celkovou revizi, popřípadě opravu

Co budete potřebovat: voda, ocet, šroubovák, hadr, náhradní součástky

Ze všeho nejdřív vypněte ventil pro hlavní přívod vody a potom spláchněte, aby došlo k vyprázdnění nádržky. Poté ji otevřete a zkontrolujte uvnitř stav všech dílů. Vyjměte plovák a pečlivě ho omyjte pod teplou tekoucí vodou.

Pomocí octa odstraňte všechen vodní kámen a zprovozněte vyčištěný splachovací systém. Zdroj: shutterstock.com

Důležitá je i kontrola a výměna všech těsnících gumiček, které mohou být poškozené. Prověřte i stav ventilu, popřípadě jej můžete vyměnit za novější a modernější. Pomocí octa odstraňte všechen vodní kámen a zprovozněte vyčištěný splachovací systém. Zavřete nádržku a po spuštění hlavního ventilu můžete opět využívat toaletu tak, jak jste zvyklí.

Podrobný návod i s výměnou ventilu najdete zde:

Pravidelná čištění nádržky toalety by se měly provádět především v domácnostech s tvrdou vodou.

