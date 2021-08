Rady a inspirace, jak osázet předzahrádku, aby ji každý obdivoval a kochal se

Máte pěknou předzahrádku? Anebo myslíte, že by se hodilo pár tipů, jak ji naplánovat či dotvořit? Předzahrádky jsou součástí vašeho domova, věnujte jim pozornost, kterou si zaslouží! Na co všechno byste měli myslet, aby se sousedi i kolemjdoucí pohledem na ni pokochali?

Předzahrádka by měla souviset s interiérem domu

Předzahrádka je první, co návštěva uvidí. Proto se také říká, že je jako vizitka. Měla by odrážet styl interiéru, ten by měl vlastně přecházet z vnitřních prostor dál ven. Pokud chcete předzahrádku překopat od základů nebo jen dotvořit, projděte si těchto pár bodů. Sami se ujistíte, kam směřujete a co vlastně chcete se zahradou udělat. Než se vrhnete na nákup materiálu, nářadí či zeleně zamyslete se nad tím, po jaké zahrádce skutečně toužíte.

V předzahrádce může být i prostor pro zábavu. Záleží jen na rozvržení a velikosti. Zdroj: Shutterstock.com / alexei_tm

Osázejte a rozvrhněte předzahrádku podle její funkce

Máte jasno v tom, k čemu bude předzahrádka sloužit? Možná vám taková otázka připadá hloupá, ale není? V předzahrádce můžete parkovat auto nebo mít jednoduché posezení. Můžete chtít vytvořit více soukromí, aby vám kolemjdoucí nehleděli do bytu. Nebo máte třeba nároky na chodníček, který musí být dostatečně široký nebo zpevněný. Podle účelu a stylu předzahrádky vyberte také pokryv. Nabízí se venkovní dlažba, štěrk anebo rostliny tvořící trsy až koberce.

I čas na údržbu limituje osázení předzahrádky

Pořádně si rozmyslete, kolik času můžete předzahrádce věnovat. Nemluvím teď o jejím založení, ale běžné péči o zeleň a celkovou údržbu. Nezapomeňte, že i nenápadný trávník potřebuje pravidelné stříhání a závlahu. Pěkná zahrádka může být i vydlážděná s několika nápadnými květináči nebo osázená suchomilnými rostlinami. Můžete oslnit impozantními travinami mezi něž patří ladoník, bika nebo dochan psárkovitý. Nádherně vypadají i koberce levandule nebo dokonce bylinek. Tymián, šalvěj, oregano či yzop jsou také suchomilné a přímé slunce jim ani trošku nevadí. A ještě jedna důležitá věc! Pozor na často opadavé keře nebo stromy. Pokud chcete trávit v předzahrádce jen minimum času údržbou, určitě nestojíte o časté zametání a hrabání spadených listů.

Dochan (Pennisetum) je velmi zdobný a krásně se pohybuje ve větru. Zdroj: Shutterstock.com / Kathryn Roach

Osázení stromy nebo popínavými rostlinami

Zvažte kolik máte na zeleň místa. I pomalu rostoucí keře nebo stromy budou potřebovat údržbu. Budou stínit, případně zasahovat do ulice nebo k sousedům. O místo budou bojovat i stromy blízko u sebe. Nádhernými solitéry jsou bohatě kvetoucí magnolie i fantastické popínavé vistárie. Vistárie sice potřebují podporu, ale nádherně kvetou. Jestli tohle neoslní, pak už nic. Nebo se zaměřte na stromy okrasné listem. Oblíbené jsou javory a různé varianty buků. Jemné listem, ale krásného decentního vzrůstu, jsou také jilmy. V případě popínavých rostlin popřemýšlejte o možnostech vašeho domu a zda skutečně chcete, aby rostlina pokryla celou fasádu nebo plot. Na plotě nebo zídce se bude krásně vyjímat plamének čí zimolez, známý také pod jménem lonicera. Dům se zahalí do zeleného břečťanu, přísavníku tříprstého nebo loubince pětilistého. Pokud si netroufáte na stromy, jsou tu ještě keře. Zaberou méně místa, ale i ty je potřeba udržovat.

Vistárie čínská a květnatá patří mezi nejatraktivnější popínavé dřeviny Zdroj: nnattalli / Shutterstock.com

Najděte středobod předzahrádky

Zvažte, kam chcete soustředit pohled. Může to být vchod, ale také solitérní zeleň, záhon nebo dekorace. Stejně tak je vhodné sladit barvy. I luční kvítí bude krásné a zdobné. Stylověji však budou působit výraznější barevné kombinace, kontrast i zajímavá struktura. V jednoduchosti je přece krása!

