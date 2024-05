Jistě, že prádlo je třeba prát. Ale je opravdu špinavé nebo načichlo? Pokud to druhé, pak můžete svěžest prádla obnovit i jinak než praním. Jak na to?

Praní prádla rozhodně není zbytečnost, kterou už ode dneška nemusíte dělat. Oblečení lze ale zbavit zápachu i bez máčení, praní, odstředění, sušení a žehlení. Hodí se to právě tehdy, pokud na toto všechno není čas. Nepočítejte ale, že tímto způsobem budete obcházet běžné mokré praní týdny a měsíce.

Pokud něco páchne, je to především tím, že se na té či oné věci množí různé, například hnilobné bakterie. Také náš pot není páchnoucí, dokud se díky této tělesné vlhkosti nezačnou na kůži množit bakterie.

Jde o přirozeně vyskytující se bakterie, nicméně zápach není příjemný, a tak se ho zbavujeme mytím těla i praním prádla. Otázkou tedy je, jak jinak zastavit bakterie?

Jedním z triků je použití octa. Jak na to? To vám poví Tiffiny v tomto příspěvku z YouTube kanálu Tiffiny´s Tales

Zdroj: Youtube

Prádlo osvěží ocet i soda

Zápach a tedy i bakterie lze likvidovat horkou párou, alkoholem, mražením, octem nebo sodou.

Jak použít ocet jste mohli vidět v příspěvku a jak vidno je to snadné a snad i funkční řešení. Ocet je totiž nejen mírně dezinfekční a bakterie ničí, ale zároveň absorbuje nepříjemné pachy a velmi rychle vyvětrá.

Dalším řešením je použití sody. Někde jste možná slyšeli, že se soda sype na matrace postelí, čalounění nebo třeba koberce.

Je to tak a dělá se to z podobných důvodů. Obyčejnou jedlou sodu stačí do materiálu vemnout, nechat čtvrt až půlhodiny působit a následně vysát vysavačem nebo vyprášit ručně. Soda eliminuje vlhkost a pachy. Navíc silně zásadité prostředí je také nevhodné pro množení bakterií.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Načichlé oblečení stačí někdy jen nechat vyvětrat, pomůže ale i zmražení nebo pára.

Svěží pocit čistoty díky mražení a páře?

Mražení či horká pára zase pracují s teplotou. Nedávno dokonce výrobce džínů Levi´s prohlásil, že mražení je jedním z nejlepších způsobů, jak se starat o rifle, které praním trpí víc než zmrazením. Nicméně nutno dodat, že zmražením se zbavíte případného zápachu jen krátkodobě.

Jiné je to ale s párou, která působí rozhodně intenzivněji na pachy i jejich příčinu. Na mnohých moderních pračkách navíc máte možnost zhruba 20ti minutového „praní“ v páře. Je to rychlejší, oděvy nejsou zcela smáčené a rychleji uschnou, navíc jsou také načechrané a většinou není třeba je žehlit.

