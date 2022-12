4 geniální triky, jak otevřít igelitový sáček bez zbytečného vztekání

Také nesnášíte v obchodech boj s mikrotenovými sáčky? Hlavní je zachovat klid a neztratit nervy. Máme pro vás několik tipů, jak otevřít nedobytný igeliťák bez rozčilování a hned napoprvé.

Otevřít igelitový sáček v obchodě dá někdy opravdu pěkně zabrat. Připravit si pytlík k použití bývá doslova martýrium a nekonečný boj. Když se však naučíte pár dokonale účinných fíglů, máte vyhráno.

Jak jednoduše otevřít mikrotenový sáček? Inspirujte se na videu zde:

Metoda vyčnívajícího trojúhelníčku

V podstatě se jedná o nejjednodušší způsob, jak slepený sáček zdolat. Klasické sáčky, které mají uši, otevřete v místě, kde jedno z uší vybíhá nahoru. Právě tam se totiž vysune malý trojúhelník po tom, kdy vezmete do ruky ucho a následně za něj zlehka zatáhnete. Trojúhelníček jednoduše popotáhněte a igelitový sáček se vám samovolně otevře.

Používejte vlastní látkové sáčky, zjednodušíte si život a ušetříte životní prostředí. Zdroj: Shutterstock

Navlhčete si prst

Určitě tím není míněno olíznutí prstů. Využijte například nákupu kostky tvarohu, másla, mražené zeleniny nebo zmrzliny. Jedná se o velice jednoduchý a prostý trik. Navlhčete si o zvolenou surovinu konečky prstů a pomněte jimi sáček, jehož dvě těsně spojené fólie se od sebe uvolní. Nakonec celý sáček otevřete lehkým proklepnutím vzduchem.

Zvládnou to i suché prsty

Dalším způsobem, který lze uplatnit na otevření igelitového sáčku je jemné tření mezi prsty. Promněte sáček suchými prsty na jeho okraji, tím si uděláte otvůrek, který stačí konečky prstů roztáhnout a je to. Dobře vám to půjde, když budete sáček držet na levačce ukazovákem a malíčkem. Na vašem prostředníčku a prsteníčku se igelit dobře natáhne a tření tak bude mnohem efektivnější.

Vezměte si na pomoc bramboru

Umístěte sáček mezi dvě hlízy brambor a jemným třením se vám po chvíli otevře. Možná nebudete úspěšní hned na poprvé, ale otevřeného sáčku s dalšími pohyby zcela jistě dosáhnete.

Žádné olizování prstů, ani foukání

V každém ohledu byste měli při otevírání sáčku dodržovat základní hygienická pravidla, a proto na olizování prstů naprosto zapomeňte. Přestože se jedná o rychlou metodu, prsty si můžete navlhčit výše uvedeným způsobem například o zmražené či chlazené zboží.

Zkondenzovaná vlhkost vám umožní navlhčení prstů. Zdroj: Profimedia

Často využívaná technika pomocí dechu, kdy si jednoduše dvě slepené fólie od sebe rozfouknete a posléze celý sáček otevřete, byste vzhledem k možnému přenosu nemocí měli také vynechat.

Trendem jsou plátěné sáčky

Noste si na nákup vlastní textilní sáčky a máte vyhráno. Otevíráním igelitového sáčku se tak nebudete muset vůbec zaobírat. Poslední dobou se látkové sáčky stávají doslova hitem a pro mnoho potravin jsou vhodnější. Můžete si je buď zakoupit, nebo si je doma vlastnoručně vyrobit, a to v různých velikostech. Možná by to mohl být i poměrně praktický vánoční dárek.

Zdroje: www.m.magazinplus.cz, www.idnes.cz, www.lifee.cz