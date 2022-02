Chytrý fígl, jak rychle a jednoduše otevřít igelitový sáček na pečivo v obchodě

Zlobí vás igelitové sáčky v supermarketech? Plivnout si do dlaní bylo nevhodné už dřív, a co teprve dnes! Ani s foukáním nepochodíte. Podívejte se s námi na několik triků, jak si poradit s protivnými mikrotenovými sáčky. Některé jsou úsměvné, ale určitě si najdete takový, kterým to zvládnete i vy.

Vyzrajte na otevření sáčku několika triky

Mikrotenové sáčky v supermarketech jsou často tašky s dvěma uchy, může ale jít i o klasický obyčejný obdélníkový sáček. Problém s otevřením takového sáčku či tašky známe všichni, a pokud si nemůžete pomoci nasliněním prstů, pak se i obyčejný sáček může stát nepřekonatelným problémem.

Velmi snadno jdou otevřít sáčky či tašky s uchy. Zdroj: Gansstock / Shutterstock.com

Tažením porušte kraj igelitového sáčku

Fígl spočívá v narušení kraje tašky, ta se neotevře, ale kraje se od sebe mírně odchlípnou, a pak už není těžké tašku otevřít. Jak na to? Na taškách bývá trojúhelníček. Je to maličký trojúhelníkový výběžek zhruba ve středu tašky na okraji, kde ji chcete otevřít. Trojúhelníček můžete třít mírně prsty, anebo kraj mírným tažením u trojúhelníčku porušte. Kraj v místě nechceme natrhnout, ale jen mírně natáhnout. Igelit povolí a kraje se trošku skroutí. Natažení krajů také dobře funguje ve vykrojení u ucha tašky.

Otevírání mikrotenových sáčků představuje pro některé zákazníky noční můru. Zdroj: Usacheva Ekaterina / Shutterstock.com

Otevření igelitové tašky tleskáním či třením

Igelitový sáček otevřete i tleskáním. Respektive sáček se neotevře sám, ale kraje se mírně pohnou tlakem vzduchu, takže je lze od sebe roztáhnout a tašku otevřít. Sáček chytněte do levé ruky zhruba mezi ukazováček a prostředníček, aby ležel ve vaší dlani střed tašky, který chcete otevřít. Několikrát tleskněte a zkontrolujte, jestli se kraj mírně uvolnil.

Kraj můžete také přidržovat napnutý mezi prsty a druhou rukou je třít. Dobře se to dělá, pokud držíte sáček na levačce ukazovákem a malíčkem. Na vašem prostředníčku a prsteníčku se igelit dobře natáhne a tření je tak účinnější.

Také se doporučuje třít sáček bramborou, ale to není vždy praktické a většina z nás nenosí brambory po kapsách.

Igelitový sáček otevřete mokrými prsty

Stejně tak, jako když byste chtěli prsty naslinit, najděte si v prodejně něco mírně mokrého. V chladících boxech a lednicích se určitě najde místo, kde můžete maličko navlhčit prsty.

Zkondenzovanou vlhkost najdete všude, kde se něco chladí. Zdroj: Profimedia

Nezlobte se s igelitovými sáčky!

Nechcete se zlobit se sáčky? To byste určitě neměli i z jiných důvodů. Igelitové sáčky jsou jen další protivný odpad, i když jde o tašky, které se v přírodě časem rozloží. Naučili jsme se nosit do obchodu nákupní tašky, určitě bychom si mohli osvojit nošení sáčků na ovoce, zeleninu, pečivo, ořechy a jiné vážené zboží.

Takové nekonečné sáčky se dají pořídit i v některých velkých obchodech. Bývají v sadách, a protože jsou z tenkého, ale pevného materiálu, který je velmi skladný, celou sadu můžete nosit v malém pouzdře. Nejen že se zbavíte potíží se sáčky, ale minimalizujete také odpad, který vzniká zbytečně při každém nákupu.

Nekonečné sáčky nezabírají místo, stačí je nosit jen v praktickém pouzdře nebo sáčku. Zdroj: Profimedia