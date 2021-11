Jak otevřít láhev vína bez vývrtky: Šikovní to zvládnou třeba botou či tkaničkou

Na otvírání láhve vína je spousta triků a určitě jste již měli tu čest nějakou z nich vyzkoušet. Co všechno se dá použít a jak? Láhev můžete otevřít mnoha způsoby a jde to i bez vývrtky, nicméně výsledky nejsou vždy stoprocentní.

Otevřít víno bez vývrtky není jen tak

Místo vývrtky se dá použít kde co. Faktem ale je, že vývrtka je pro otevírání vína nejpraktičtější nástroj. I když se to nezdá, dostat korek ven z hrdla lahve stojí nejen spoustu síly, ale také času, nervů a někdy i samotnou láhev.

Vývrtek je několik typů. Zdroj: Profimedia

Nejbezpečnější způsob, jak otevřít láhev bez vývrtky

Nejznámějším a také nejčastěji využívaným způsobem, jak otevřít víno bez vývrtky, je zatlačení špuntu dovnitř. Někdy to není možné, a to především pokud je lahev hodně plná. Tento způsob je docela namáhavý, ale často končí úspěchem. Na vtlačení zátky dovnitř je dobré najít nástroj, který se vejde do hrdla, a přesto má dostatečně širokou plochu, abyste na korek mohli dobře zatlačit. Obvykle funguje silný popisovač (fix) nebo vařečka.

Špunt zatlačíte do láhve pomocí rukojeti vařečky. Zdroj: Profimedia

Láhev můžete zkusit otevřít i nožem či nůžkami

Korek lze vytáhnout ven také nožem nebo nůžkami. Ne, že by to nebylo vůbec možné, ale tyto pokusy často končí až fanatickým rozbodáním korku, který už nezbude než vyřezat ven po kouscích. Pak si ale připravte i jemné sítko, protože kousky zátky skončí ve víně.

I nožem lze zátku vytáhnout, ale tento způsob končí často nezdarem. Zdroj: Shutterstock.com / Nomad_Soul

Neobvyklý způsob otvírání láhve pomocí obyčejné boty

Zajímavým tipem je vložení láhve do obuvi s prudkým několikanásobným udeřením botou o podlahu. Tlak vniklý nárazem by měl zátku o kousek vytlačit ven z hrdla a ta by měla už jít vytáhnout. Přiznám se, že v praxi jsem něco takového ještě neviděla a předpokládám, že to nepůjde nijak snadno. Ale za pokus to stojí. Záleží jen na tom, jak moc jste zoufalí.

Vytlačit zátku z lahve vína dokáže i zapalovač

Také je možné nahřát láhev zapalovačem v místě mezi korkem a tekutinou v lahvi. Rozpínající se vzduch by měl korek vytlačit, ale dejte si veliký pozor. Láhev se totiž velmi rozehřeje. Navíc si tím ohřejete i obsah lahve. Je libo svařák?

Otevřete láhve vína pomocí šroubu či hřebíků

Také je možné použít šroub, případně šroub s háčkem nebo očkem na konci, nicméně bude potřeba i kleští. Šroub do korku dostanete poměrně dobře, ale při páčení je potřeba určitá obezřetnost a spousta síly, protože kombinačkami se není o co opřít. Případně je možné zatlouct do špuntu dva hřebíky proti sobě pod mírným sklonem. Jinak byste je samozřejmě tahem dostali ven bez toho, aby se korek pohnul.

Na otevření lahve můžete vyzkoušet i šrouby a hřebíky. Zdroj: Profimedia

Jak otevřít láhev pomocí tkaničky?

Za naprostý majstrštyk, který jsem viděla jen jednou a rozhodně jej pro náročnost nemohu doporučit, je omotání hrdla smyčkou z tkaničky a taháním konců zahřát hrdlo pod korkem. Trvá to velmi dlouho a je potřeba silného tření, aby se hrdlo v místě hodně ohřálo. Poté je možné hrdlo prudce zchladit pod tekoucí studenou vodou. V místě tření sklo praskne a celé hrdlo se odlomí.

