Chytré triky, jak zavařovací sklenici otevřít rychle a úplně bez námahy

Takové otevírání zavařovačky dokáže pěkně potrápit! Sílu na to mnohdy nemá ani chlap. Znáte nějaký trik, jak zavařovací sklenici otevřít? My jich pro vás máme rovnou několik!

Zavaříte si všechno možné i nemožné, abyste si mohli po celý rok pochutnávat na vlastních dobrotách. Ale první otevření zavařené skleničky je občas za trest. Je v pořádku, že víčko drží jako přibité, proto jste celý proces zavařování uskutečňovali. Při otvírání záleží i na typu víčka, z obchodu si přinesete sklenici se šroubovacím uzávěrem, kdežto doma si často lidé zavařují různé dobroty do sklenic s měkčím víčkem s užším okrajem. Jak ale sklenici otevřít, abyste u toho "nevypustili duši"?

Zavařené zásoby čehokoli se hodí v každém ročním období. Ale dostat se do zavařené sklenice není jen tak! Zdroj: Shutterstock.com

Vsunutí nože pod okraj

Možná jste si někde na návštěvě všimli, že mají nože s mírně ohnutou špičkou. Pokud jste přemýšleli, proč tomu tak je, důvod je prostý. V domácnostech se zavařovací sklenice otvírají právě příborovým nožem. Pod víčko zavařovačky se nacpe kousek nože a zvedne se směrem nahoru. Toto se opakuje několikrát po celém obvodu. Pod víčko se dostane vzduch a sklenice vám půjde otevřít jedna dvě.

Gumová rukavice

Navlíknutím gumové rukavice docílíte toho, že vám víčko nebude prokluzovat. Nicméně i přesto u toho musíte vynaložit nemalou sílu. Křehká žena s víčkem bude zápasit a po chvilce přejde raději k jiné metodě.

Horká voda

Fungující, ale trochu zdlouhavá metoda. Musíte si do nějaké nádoby nalít trochu horké vody a vložit do ní sklenici dnem vzhůru. Po chvilce by mělo víčko povolit. Tvrdí se, že stačí nechat sklenici pod horkou tekoucí vodou přibližně 30 sekund a víčko se uvolní též (tuto metodu ale nemám ozkoušenou).

Oťukání víčka

Nejspíš nejrozšířenější metoda otevírání. Otočte sklenici dnem vzhůru, nahněte jí (pro představu úhel cca 45°) a oklepejte víčko o linku nebo klidně podlahu (samozřejmě záleží, jaký povrch v kuchyni máte!). Poklepejte na více místech po obvodu víčka. Tato metoda mě nikdy nezklamala. Ale pozor, pokud vám nejde otevřít například již načatý med, bude vám tento postup na nic. V tomto případě využijte třeba trik s horkou vodou.

Domácí zavařování je stále populárnější, najděte si tu nejideálnější metodu otevírání! Zdroj: Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com

Promáčknutí víčka

Tento postup je vhodný zejména u těch „měkčích“, nešroubovacíhch víček. Dejte okraj dlaně u zápěstí na víčko a pořádně do něj zatlačte. Už by mělo stačit jen víčkem bez větší námahy pootočit. Jestli nechcete použít svou dlaň, využijte jiné vhodné kuchyňské náčiní.

Lepicí páska

Na internetu se objevila rada s lepicí páskou. Páska musí být kvalitní (např. tkaná). Ta se připevní na víčko tak, aby ještě část pásky přesahovala mimo – pro uchopení. Za její konec trhnete a víčko by se mělo uvolnit. Upřímně se s touto metodou udělá víc nepořádku, než užitku. Vlivem trhnutí se obsah sklenice samozřejmě na jednom místě neudrží a část vyletí ven i s víčkem. Podívat se můžete na tomto videu, kdy pár neotvírá naštěstí nic tekutého:

