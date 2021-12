Jak správně ozdobit vánoční stromeček: Znáte základní pravidlo dekoratérů?

Všichni chtějí mít doma perfektní a dokonalý vánoční stromeček! Symbolizuje slavnostní chvíle, kdy se sejde celá rodina a tráví u něj příjemné chvíle se všemi blízkými. Ovšem jaký by měl být a jak ho letos ozdobit? Slavnostní, stylový nebo přirozený? To je prostě na vás. Zvolte hlavně správný postup.

Pro někoho nemusí být zdobení vánočního stromku zrovna jednoduchou záležitostí, jak to na první pohled vypadá. Představa kolikrát vypadá mnohem jednodušeji než je pak samotná realizace. A proto pro vás máme několik užitečných podnětů, které by vás mohly inspirovat. Vytvořte si osobitý styl ozdoby stromku, který bude vypadat jako od profesionálního designéra. A určitě se u toho nenadřete, naopak se pobavíte a odreagujete od všedního shonu.

Důležitá je jasná představa

Chcete přemýšlet jako opravdový profík? Pak se rozhodněte pro svůj odstín, protože stromeček by měl mít jednotný tón, který spojí všechny použité dekorace. Od této základní myšlenky vyplyne zvolený materiál použitých ozdob a vy budete mít jasnou představu, jak stromeček následně ozdobit. Ujasněte si, jestli bude váš stromeček jednoduchý, přírodní, moderní, industriální, tradiční či rustikální. Můžete se inspirovat na internetu, skvělé tipy najdete nejen na Pinterestu, ale i na Instagramu.

Nepoužívejte více než tři velikosti ozdob a dvě šíře ozdobných stuh. Zdroj: profimedia.cz

Pohrajte si s větvemi

Žádný stromek není svým vzhledem naprosto ideální, a tak mu dejte správný tvar. Některé větve je nutné od sebe oddělit, někdy i seříznout do požadovaného souměrného tvaru. Jestliže je stromeček příliš hustý, nemějte strach některé větve celé odříznout, zdobení pak lépe vynikne a nezmizí v husté zeleni. Dopřejte vašemu stromečku prostě prostor a vzduch.

Naisnstalujte světla

Máte už jasno, jakou by měl mít váš vánoční stromek podobu? Jste připraveni k dalšímu kroku? Tím je rozvěšení světýlek. Tím je opravdu nutné začít celé zdobení. Nejenže by se vám po zavěšení ozdob velice obtížně instalovaly, ale celkový desing stromečku by nebyl moc šik. Výchozím bodem by měla být v každém případě zástrčka do elektriky. Potom postupně jednotlivá světýlka ovíjejte kolem stromku od koruny až dolů. Držte se celou dobu, co nejblíže kmeni. Následně uspořádejte světýlka na jednotlivých větvích. Vždy by měla být jedna žárovka umístěna pod větví a druhá nad větví. A nakonec by se měly nacházet na jejich koncích.

Kolik světel je potřeba

Pro výsledný efekt není důležité, jaký tvar či barvu světýlek zvolíte. Designéři však doporučují, že pokud chcete dodat stromu dynamiku, je dobré bílou občas proložit barevným světelným řetězem. A pamatujte, světýlek na vánočním stromku není nikdy dost, takže jimi rozhodně nešetřete. Čím větší strom, tím potřebujete více řetězů. Obecně se doporučuje na stromek vysoký do jednoho metru alespoň šest metrů řetězu, do 150 centimetrů už je třeba alespoň dvojnásobek a tak dále.

Zvolte si odpovídající dekoraci

Vždy je lepší se držet pořekadla, že méně je vždy více. Zaručí vám to pěkný výsledek a také to, že nic nezkazíte. Ať už se rozhodnete o závěsné ozdoby, stuhy nebo výzdoby ze sušených květin či plodů, budou to předměty, které doplní celkový vzhled vašeho jedinečného stromku. Zbytečně velké množství ozdob různých tvarů, velikostí, povrchových úprav a vzorů by působilo roztříštěně, chaoticky a nevkusně. Buďte prostě styloví!

Na závěr můžete přidat na stromek pár řetězů a girland. Zdroj: profimedia.cz

Základní pravidlo

Dodržte jednu důležitou věc, a sice že nikdy nepoužijete více než tři velikosti ozdob a dvě šíře ozdobných stuh. Podle odborníků je tento přístup vždy výhodný, protože pak bude stromeček evokovat vkus a vizuální přitažlivost. Skvělým pomocníkem pro dekoraci jsou ozdobné stuhy, jen to s nimi nepřehánějte s drže se opravdu pravidla, že by měly být v jedné či maximálně ve dvou šířkách. Co se týká jejich textur, ty mohou mírně kontrastovat. Pro zajímavou vyváženost postupujte vždycky při zdobení směrem shora dolů. Začněte u koruny, kterou ozdobte zajímavou a vkusnou hvězdou odpovídající celkovému ladění výzdoby, a následně pokračujte v dalším vrstvení ozdob.

Posledním krokem jsou girlandy a dekorační řetězy

Na závěr můžete přidat na stromek pár řetězů a girland. Sice to není nezbytně nutné, ale pomohou vám zamaskovat případné nedostatky. Zdobení začněte opět v horní části stromu a postupujte po jednotlivých patrech až dolů. Klidně přitom kombinujte korálkové girlandy s klasickými řetězy.

Zdroje: www.tipvanoce.cz, www.bydletsnadno.cz, www.mydomaine.com