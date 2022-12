Jak ozdobit stromeček jako profesionální designér: 5 úžasných tipů

Chcete mít ten nejkrásnější vánoční stromeček? Stačí dodržet následující kroky a všichni vám ho budou závidět! Rovněž se dozvíte, jaké tajemství skrývá krásně nazdobený stromek. Je to jednoduché a výsledek stojí za to!

Pěkně nazdobený vánoční stromeček je pýchou každé domácnosti. Chtěli byste mít letos ozdobený stromek jako od profesionála? Zaměřte se na barevné spojení ozdob. Vyzkoušejte kombinaci pouze dvou barev, na výběr máte červenou, bílou, stříbrnou nebo zlatou. Hezké ozdobení záleží také na postupu. Víte, jak se stromeček správně zdobí?

Začněte se světýlky

Jako první po umístění stromku do místnosti, ať už živého, či umělého, zavěste světýlka. Pokud používáte světýlka do zásuvky, je potřeba umístit stromeček v její blízkosti. K zapnutí pak může dobře posloužit integrovaný časovač, načež se o rozsvícení nemusíte každý den starat. S pokládáním světelného řetězu začněte odspodu. Rozmisťujte je rovnoměrně, aby konec vystačil až na špičku stromku. Omotávejte je kolem větví, čímž zajistíte větší stabilitu světýlek, než když byste je na větve pouze pokládali.

Jak nejkrásněji ozdobit stromeček

Nechte se inspirovat následujícími 5 způsoby ozdobení vánočního stromku ve videu:

Nyní přichází ta nejkreativnější část zdobení stromečku. Tady platí, že méně je ve finále více, a proto nemusíte za každou cenu použít všechny nahromaděné ozdoby. Podle stylu vyberte pouze některé a příští rok je vyměňte zase za jiné. Budete ladit dvoubarevné kombinace koulí nebo sáhnete po dřevěných ozdobách?

Koule umisťujte rovnoměrně po celém stromečku. Zdroj: 123RF

Nakonec girlandy a řetězy

Až budete mít na stromku veškeré vámi zvolené ozdoby, jsou na řadě girlandy a řetězy. Tento krok není vždy potřebný, avšak řetězy krásně zamaskujete případné nedostatky. Na rozdíl od světýlek pokládejte řetězy od shora dolů. Jednotlivá patra můžete kombinovat s korálkovými girlandami a klasickými řetězy. Nakonec už je jen na vás a na vašem stromečku, zda se hodí některé větve dozdobit mašlemi a stuhami.

Barevné kombinace s červenou, bílou nebo stříbrnou

Červená barva patří mezi tradiční, které se velmi často objevují na vánočních stromcích a ve veškeré vánoční výzdobě. Červenozlatý stromeček je klasika, která nikdy nevyjde z módy. Spojení s bílou dodáte stromečku jedinečnou vánoční atmosféru a rovněž i celé místnosti. Stříbrná kombinace pak naznačí jemnou eleganci.

Vánoční stromeček ozdobte tak, aby vám ladil s interiérem. Zdroj: Shutterstock

Stromeček může být i stylový a moderní

Profesionální designéři často zdobí stromečky do jedné až dvou barev. Zlatá symbolizuje lesk, eleganci a luxus. Pastelově modré ozdoby navodí stromku jemnost a čistotu. Stromeček lze ozdobit i do fialové barvy, ve které krásně vyniknou bílé ozdoby, květy nebo koule. Je to stylový a moderní nádech dnešní doby.

Zdroje: prozeny.cz, svetstromku.cz