10 fantasticky jednoduchých bleskových triků, jak ozdobit vejce. Podívejte se

Přemýšlíte, jak letos ozdobit velikonoční vejce? Vsaďte na 10 jednoduchých triků, díky kterým budou vajíčka opravdu nádherná. Závidět vám je budou hospodyňky široko daleko a koledníci se o ně poperou!

Barvíte každý rok vajíčka stejně v potravinářských barvách, ale chtěli byste zkusit přece jen něco nového? Navíc máte doma malé koledníčky, kteří by rádi přiložili ruku k dílu? Skvěle, máme pro vás hned několik tipů, jak netradičně a levně velikonoční vejce ozdobit. Podívejte se na video a vyberte ten nejvhodnější způsob pro vás:

Snad úplně nejjednodušší způsob je razítkování. Z razítkování kraslic můžete udělat parádní zábavu i pro své ratolesti nebo vnoučata. Nebudete potřebovat nic víc než razítka, barvu a vejce. Fantazii se meze nekladou a v papírnictví seženete nepřeberné množství razítek s nejrůznějšími motivy a razítkovací barvy. Jediné, s čím je nutné počítat, je nějaký čas na zaschnutí barvy, aby se veledílo nerozmazalo.

Hodinářská práce

Pokud toužíte po rustikálnější výzdobě, nasbírejte luční kvítka a lístky všeho druhu, vylisujte je a vysušte. Pak pomocí lepidla a pinzety kraslice ozdobte. Nestíháte-li proces sušení a sběru květin, můžete zkusit koupit sypaný čaj s lučními květy, který seženete v každém obchodě se zdravou výživou a můžete se pustit do práce.

Barvení vajec může být velmi kreativní činnost, do které se zapojí malí i velcí. Zdroj: Shutterstock

Kreativní duch

V papírnictví nebo výtvarných potřebách se dají sehnat i barvy všeho druhu. Vyfouknuté skořápky od vajec, které chcete vyzdobit, tak můžete vymalovat třeba metalickými barvami. Zlaté, stříbrné nebo bronzové kraslice vypadají opravdu nádherně. Využít ale můžete klidně i prstové barvy pro děti, namalovat barevný podklad na kraslici a fixou dokreslit nejrůznější motivy. Jednoduché luční kvítí dodá kraslicím něžný jarní vzhled.

Hodně parády s provázkem

Pro vyfouknuté kraslice se hodí i ozdoba pomocí provázku nebo bavlnky. Ty seženete ve specializovaných obchodech. Příjemné je, že můžete barvičky střídat dle barevného ladění zbytku výzdoby, nebo prostě podle chuti a fantazie. Jednoduše navlékněte bavlnku na větší jehlu a jehlu s bavlnkou provlékejte dírkami, kterými jste vejce vyfukovali.

Na vejce můžete nalepit i dostupné luční kvítí, budou nádherně něžná. Zdroj: Shutterstock

Pomocí sklenice

Další nápaditý způsob, jak obarvit vejce, nejen kraslici, ale i natvrdo uvařené vejce, je pomocí sklenice. Vezměte čistou sklenici, naplňte ji zhruba do poloviny lišejníkem, mechem nebo jehličím. Na ně nakapejte potravinářskou barvu dle výběru a umístěte vejce dovnitř. Zavíčkujte sklenici a opatrně s ní pohybujte tak, aby se vejce obarvilo. Pro ilustraci se podívejte na video výše.

Kávová a čajová vejce

Pro další tipy je nutné lehce potřít vejce octem. Nejprve se pusťte do kávového vejce. Na vejce naneste pomocí kartáčku na zuby nebo houbičky máslo, ale vždy jen lehce, pak vejce ponořte do hrnku s teplou kávou. Pokud chcete barvu spíše šedivou, uvařte si nejlépe ibiškový čaj a upravené vejce do něj ponořte. V obou případech musíte vejce zatížit a nechat v kávové nebo čajové lázni přes noc.

Zkusit můžete obarvit vejce v kávové lázni, nebo je prostě a jednoduše nabarvěte pomocí štětce a barviček. Zdroj: Shutterstock

Korálkové kraslice

Seženete-li nezávadné lepidlo, můžete tuto metodu opět použít na vejce vyfouknutá, sloužící jako dekorace, ale i na vejce pro koledníky. Zároveň je to metoda, kterou ocení i ratolesti a bude je to bavit. Postup je jednoduchý. Potřete místa lepidlem a lepte korálky nejrůznějších tvarů, barev a velikostí.

(Ne)obyčejná fixa

Poslední metodou je metoda pomocí bílé fixy. Hodí se pro ni vejce s tmavší barvou skořápky a postup je skutečně jednoduchý. Vezměte bílou fixu, koupíte ji opět v každém papírnictví, a na vaječnou skořápku malujte třeba květinové nebo jakékoliv jarní motivy. Pokud zvolíte pomocníky z papírnictví správně, většinu zdobících metod můžete použít jak na vyfouknuté kraslice, tak na vejce, která budete dávat koledníkům.

