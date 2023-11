close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Šárka Kabátová 21. 11. 2023 9:30 clock 3 minuty video

Jak pálit svíčky a co je to v tomto případě „tunelování“? Zkuste vyzkoušet osvědčené rady a tipy, aby vám dělala každá svíčka co nejdéle příjemnou atmosféru!

Umíte správně pálit svíčky? Možná se vám zdá tato otázka banální, ale pokud chcete, aby vám dělal příjemnou atmosféru hořící knot co nejdéle a v naprostém bezpečí, je dobré dodržovat osvědčená a prověřená pravidla. Která to jsou a čeho se raději vyvarovat? Jak správně zapalovat svíčky se podívejte v tomto YouTube videu kanálu

Claire’s Crafty Corner: Zdroj: Youtube Zastřihávejte knot Základním krokem v péči o svíčku je zastřižení knotu vždy před jejím zapálením. Nejlepším pomocníkem je profesionální zastřihovač knotů nebo malé nůžtičky. Knot by měl být vždy dlouhý zhruba půl centimetru. Tato délka totiž zabezpečí čistší, stejnoměrnější a zářivější hoření svíčky. Kdyby byl knot delší, svíčka by hořela nerovnoměrně a většinou se knot brzy utopí v rozpuštěném vosku. A druhý důvod? Dlouhé knoty způsobují znečištění obalu a jeho stěny jsou pak nehezky zakouřené. Je to problém hlavně pro materiály s průhlednými stěnami. close info Profimedia.cz zoom_in Základním krokem v péči o svíčku je zastřižení knotu vždy před jejím zapálením. Pozor na tunelování Nezapalujte svíčky jen na chvíli! Milujete svíčky natolik, že si je zapalujete i jen na malou chvilku? Chybujete a samotné svíčce tím moc neprospíváte. Hrozí totiž potíž zvaná “tunelování”. A jak se to projevuje? Knot se postupně avšak poměrně rychle propadá níže, až je zaplavený voskem. Může tak velice snadno dojít k situaci, že už nepůjde opětovně zapálit. Ideálním způsobem je, když necháte svíčku hořet tak dlouho, dokud se nerozpustí celá vrchní vrstva vosku. Dle velikosti svíčky to může trvat i několik hodin. Čím více knotů, tím lépe Skvělou volbou jsou svíčky s více knoty. Způsobuje to rovnoměrnější a zároveň rychlejší hoření. Je to vhodné především u svíček v širokém balení, kdy kusy s jedním knotem pravidelně zanechávají vosk na stěnách obalu a nemá šanci se zcela rozpustit. Žádný průvan Pokud chcete, aby vaše svíčka hořela rovnoměrně, je dobré zvolit vhodné umístění. Hledejte místa, kde bude hořící plamen v naprostém klidu. Vyhněte se tedy lokalitám, kde je průvan, stejně tak místům u otevřeného okna, nestavte je ani do blízkosti klimatizace či větráků. Opět by došlo i k zakouřeným stěnám nádoby, v níž svíce hoří. close info Profimedia.cz zoom_in Důležité je i to, jak svíčku zhasínáte. Zhasínejte svíčku správně Důležité je i to, jak svíčku zhasínáte. Vždy to udělejte buď lehkým sfouknutím plamene, nebo použijte profesionální zhasínač. Nikdy to nedělejte zaklopením víčka. Způsobilo by to nevzhledné zakouření stěn a svíčka by byla při dalším zapálením nepříjemně cítit starým čmoudem. Tip na závěr: Co s utopeným knotem? Pokud knot ztvrdne pod voskem a nemáte tedy svíčku jak zapálit, stačí malá úprava. Položte svíčku na bok a opalujte zapalovačem okolí knotu, dokud ho nebude vidět alespoň zmíněného půl centimetru. Vosk nechte odtéct a pak můžete svíčku zase s radostí zažehnout. Související články close Domov a bydlení Jak často byste měli na podzim a v zimě prát ložní prádlo? Většina lidí v tom chybuje video close Domov a bydlení Pokud najdete v koupelně tohohle brouka, máte velký problém. Jednejte Zdroje: www.huffingtonpost.co.uk, www.fashionising.cz, www.candlestories.cz, www.candleworld.eu

tag Knot Svíčka YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít