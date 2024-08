Umíte se starat o své pantoflíčky, střevíčky, trepky a tenisky, aby byly krásné, a hlavně vydržely v dobrém stavu co nejdéle? Některé tyto rady jste už určitě někde slyšeli. Staráte se ale o své letní boty správně?

Starost o obuv se vyplácí

Jak to zařídit, aby i vaše oblíbené letní botky rychle běhaly ještě napřesrok a dokud je prostě na tancovačce neprošoupete? Záleží také na tom, jaké botičky to jsou. V každém případě se doporučuje nenosit stejné boty dennodenně. Je to lepší nejen po vaše chodidla, ale i vaše střevíčky, ťapky, pohorky a tenisky.

Milujete bílé tenisky? No jistě! K létu se přece ohromně hodí, ale musí být opravdu bílé. Jak toho docílit se dozvíte v tomto příspěvku z YouTube kanálu Real Men Real Style.

Zdroj: Youtube

Jak se starat o boty?

Jak se postarat o letní, ale i jakékoli jiné boty? Péče se vyplácí, ale jen málokdo se skutečně dobře a pravidelně o své boty stará. Pokud vám na vaší obuvi záleží, pamatujte na těchto několik doporučení.

Boty udržujte v čistotě a rozhodně takovým způsobem, který je doporučený pro konkrétní druh materiálu. Jen málokteré boty můžete hodit do pračky. Víceméně na všechny materiály platí mírně navlhčený hadřík, vhodný je například z mikrovlákna, tzv. švédská utěrka, která má dobré čistící schopnosti i bez čistících přípravků.

Nezapomeňte ani na dobré osušení a větrání obuvi. I s tím souvisí ono zmiňované střídání obuvi. Především mokré boty z kůže nesmějí schnout příliš rychle, vždy je vhodnější pomalejší sušení ve stínu.

I když je léto, jistě budete souhlasit, že i během tohoto ročního období je vhodné pomýšlet na impregnaci uzavřených bot. Dnes si můžete běžně vybrat mezi mnoha specializovanými výrobky určenými na impregnaci konkrétních materiálů. Nezaměňujte je. Například prostředky nejčastěji ve formě sprejů a na bázi oleje se sice hodí na kůži, ale rozhodně ne na tenisky z textilu či umělých materiálů.

Naučte se vybírat také letní vložky do bot. Velmi vám zpříjemní život!

U letních bot dejte pozor na uskladnění i stélky

V neposlední řadě je nutné zmínit i způsob ukládání bot. Letní boty bývají subtilnější a snáz se omačkají a prohnou. Důležitý je nejen dostatečný prostor, aby nebyly boty deformované, ale také suché a ideálně i chladné prostředí.

V létě sice není třeba přitápět, ale odborníci mají za to, že botníky v blízkosti radiátorů mohou napáchat víc škody než užitku.

Nač ještě myslet při péči o letní boty? Nezapomeňte na správné vložky do bot. Především pokud toužíte chodit v nich na boso. Do tenisek nebo nazouvacích nízkých textilních bot můžete pořídit stélky speciálně upravené tak, aby byly savé a antibakteriální. S výběrem vám poradí v každém dobrém obuvnickém obchodě.

Zdroje: ranacheikha.com, thespruce.com