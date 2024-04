V redakčním testu jsme vyzkoušely, co nám vyhovuje a co se k pračce už nikdy nepřiblíží.

V redakci jsme se shodly, že se snažíme pomalu, ale jistě měnit obvyklé prací prostředky za ty ekologičtější. Vůbec jsme se ale nemohly dohodnout, který je podle nás ten nej. Neměly jsme k dispozici laboratoř ani jsme netestovaly slepě, zároveň jsme ale cíleně zvolily značky, se kterou ta která z nás neměla příliš předchozích zkušeností.

Proto vám nenabízíme srovnání různých složení, ani objektivní rozdíly, tedy kromě některých označení a cen. Následující řádky proto berte jako subjektivní zkušenost každé z nás. A budeme rády, pokud nám na e-mail pošlete své zkušenosti s ekologickými pracími prostředky.

Vybraly jsme záměrně značky, které jsou běžně k dostání v drogeriích i supermarketech a zároveň ve většině případů nepaří mezi ty nejdražší. Se všemi jsme poctivě vypraly alespoň jednu, ale v naprosté většině případů několik plných praček. Zkoumaly jsme snadné dávkování, vůni i účinnost praní – tedy to, co nás při čištění oblečení zajímá

Proč gel?

Hned z několika důvodů. Gely jsou většinou univerzálnější. Zatímco prášky často obsahují bělidla a optické rozjasňovače (to v případě druhů určených k praní barevného prádla), v gelech tyhle složky nenajdete. Pokud tedy nechcete pořizovat více pracích prášků a toužíte po univerzálním prostředku, je lepší sáhnout právě po gelu.

Mluví pro něj i snadné dávkování. Většina výrobců už dnes počítá s víčkem jako odměrkou, a tak do pračky snadno nalijete tolik prostředku, kolik potřebujete. A podle našich poznatků taky snadno odhadnete, že ho vlastně chcete použít ještě méně.

Na druhou stranu ale mohou gely, zvlášť při praní na nižší teploty, silněji zanášet vnitřnosti pračky. Proto je při jejich používání důležitější pračku jednou za měsíc prohnat čisticím cyklem s co nejvyšší teplotou a nechat všechny usazeniny vypláchnout.

Gely také nemívají tak účinnou schopnost odstraňovat skvrny. Proto většina výrobců doporučuje skvrny ošetřit předem.

Frosh Eko Granátové jablko na barevné prádlo

Cena: 270 Kč/22 pracích dávek

Vlastnosti: Vhodný na všechny druhy textilií s výjimkou vlny a hedvábí. Zabraňuje blednutí i přenosu barev a zajišťuje zářivě čisté a jemné prádlo. Dermatologicky testován, bez obsahu konzervantů, veganský a neobsahuje mikroplasty. Obal je recyklovatelný, složení je v přírodě velmi dobře biologicky odbouratelné.

Hodnocení redakce

Eva: Vyprala jsme s ním barevné (spíš stálobarevné) prádlo a výsledek mě opravdu potěšil. Prádlo bylo opravdu pěkně vyprané, příjemně a nevtíravě vonělo jak při vyjmutí z pračky, tak při sušení i suché. Bylo oproti praní v pracím prášku hezky měkké, i když jsem ho nesušila v sušičce.

Tereza: Ačkoli gel docela příjemně voní, když ho lijete do pračky, od suchého prádla žádnou závratnou vůni granátových jablek nečekejte. Za mě je to tedy se zbytečnou parfemací. Pral ale moc dobře, stačil na všechny běžné skvrny a přestože není určený přímo na vlnu, ponožkám ze směsi nijak neublížil.

close info redakce/archiv firem / redakce/archiv firem zoom_in Veganský prací gel s vůní granátového jablka využijete na všechny druhy textilií s výjimkou vlny a hedvábí

Herbow na barevné prádlo s vůní zeleného čaje

Cena: 159 Kč/33 pracích dávek

Vlastnosti: Je vyvinutý na bázi extraktu z mýdlových ořechů, obohacený o bioenzymy, a také o rostlinné a minerální aktivní látky. Prací gel neobsahuje syntetické vůně ani syntetická barviva a díky tomu je šetrný k pokožce a veganský.

Hodnocení redakce

Eva: Pracímu gelu jsem svěřila černé prádlo a s jeho vypráním, vůní i měkkostí po usušení mimo sušičku jsem byla naprosto spokojená. Trochu neobvyklé je dávkování pomocí pumpičky, což se mi nezdá až tak uživatelsky komfortní – očekávám ho spíš u mycího gelu pohodlně umístěného na umyvadle než u pracího prostředku.

close info redakce/archiv firem / redakce/archiv firem zoom_in Veganský prací gel neobsahuje syntetické vůně ani syntetická barviva

Eco Prací gel levandule, Nature’s Promise

Cena: 159 Kč/33 pracích dávek

Vlastnosti: Koncentrovaný prací gel pro šetrné a ekologické praní barevného prádla. Účinná receptura se opírá o extrakt z mýdlových ořechů. Neobsahuje umělé parfémy, vůni jí dodává pouze přírodní levandulová silice v bio kvalitě. Vhodný i pro praní oblečení malých dětí.

Hodnocení redakce

Hanka: Překvapilo mě, že byl gel tekutější, než jsem zvyklá u jiných pracích gelů. Voní po levanduli a po levanduli pak voní i vyprané prádlo. Vůně mi ale nevadila, protože nebyla umělá.

Eva: V tomto pracím gelu jsem vyprala ručníky. Má zkušenost, že bez použití sušičky a voňavého papírku, který je vlastně také aviváž, běžně vyprané ručníky nikdy nejsou příjemně měkké, se k mé radosti nepotvrdila. I v tomto případě byly po vyprání pěkné a mnohem měkčí, než jsem čekala.

close info redakce/archiv firem / redakce/archiv firem zoom_in Prací gel s vůní levandule staví na receptuře z mýdlových ořechů

Pro Climate nature koncentrovaný prací gel na bílé prádlo

Cena: 99 Kč/33 pracích dávek

Vlastnosti: Obsahuje koncentrované inovativní složení pro bílé prádlo. Aktivní od teploty 20 °C, chrání textilie proti zašednutí. Obsahuje 50 % aktivních látek na rostlinné bázi a 79 % složení na rostlinné bázi, je klimaticky neutrální.

Hodnocení redakce

Hanka: Nejdřív jsem nepoznala, že je prostředek určený na bílé prádlo, nebylo to moc výrazně označené. Může vyhovovat těm, kteří nechtějí žádnou vůni. Trochu jsem se bála, že prádlo bude cítit zatuchle, ale nemělo zkrátka žádnou vůni. Bylo vyprané, nezašedlé.

Tereza: Prádlo nijak nevoní, ale na to jsem zvyklá. A obyčejnou špínu vypere moc dobře. Na silnější skvrny je potřeba prádlo předeprat, případně namočit nebo ošetřit prostředkem na skvrny. Ale to doporučuje i výrobce.

close info redakce/archiv firem / redakce/archiv firem zoom_in Pro Climate nature je aktivní už od 20 °C a cíleně chrání textilie proti zašednutí

Jelen prací gel na barevné prádlo

Cena: 239 Kč/60 pracích dávek

Vlastnosti: Prací gel obsahuje inhibitor přenosu barev, chrání tak prádlo před vzájemným obarvením. Stejně jako ostatní prací gely i tento obsahuje složku, která zamezuje opětovnému usazování nečistot na oblečení.

Hodnocení redakce

Tereza: Prostředek na můj vkus docela intenzivně voněl a protože obsahuje „parfém“, těžko říct, co přesně v něm je. Po věšení vypraného prádla jsem měla docela hodně vysušené ruce a suché prádlo pak bylo na můj vkus docela tvrdé. Líbilo se mi dávkování, nejen to doporučené, ale i přesná odměrka. A i když bych se bála, že nová pračka, která už nenapouští tolik vody, mýdlový prášek dostatečně nevymáchá, na chalupě, kde ještě máme starší model, se asi docela osvědčí.

close info redakce/archiv firem / redakce/archiv firem zoom_in Prací gel od značky Jelen obsahuje složku, která zamezuje opětovnému usazování nečistot na oblečení

Frosch Active soda na bílé prádlo

Cena: 279 Kč/22 pracích dávek

Vlastnosti: Prací gel s aktivní sodou prádlo dokonale vypere a svěže provoní. Důmyslné složení má chránit barvy barevného prádla a zabraňovat šednutí bílého. Má účinně odstraňovat skvrny. Je vhodný také pro ruční praní. Dermatologicky testován, veganský a neobsahuje mikroplasty. Obal je recyklovatelný a složení gelu je v přírodě velmi dobře biologicky odbouratelné.

Hodnocení redakce

Eva: Vyprala jsem s ním bílé ložní prádlo s barevnými prvky při teplotě 60 °C a výsledek mě potěšil. Prádlo bylo po usušení (nikoli v sušičce) příjemně měkké a nevtíravě voňavé. Dobře se žehlilo, jen jsem si při žehlení všimla menší skvrnky od čokolády, kterou jsem před praním zapomněla ošetřit odstraňovačem skvrn a prací prostředek sám její úplné odstranění nezvládl.

Tereza: I tady mě překvapilo docela hojné dávkování, asi jsem zkrátka zvyklá dávat pokaždé míň prostředku. S praním běžného prádla jsem byla moc spokojená, ale jedno mě opravdu překvapilo. Občas nám na chalupě zatápí soused, a když někde zbude kus popela nebo mouru, setře to utěrkou z mikrovlákna, kterou mívám hned vedle kamen, u dřezu. Tohle je první přírodní prostředek na praní, který ten mastný mour, bez předeprání, téměř vypral!

Záchranná aviváž

O aviváži se občas vedou spory. Někdo bez ní nedá ránu, protože chce, aby prádlo krásně vonělo, jinému do koupelny vůbec nesmí. (Proč a kdy byste se jí měli vzdát, se dočtete v některém z následujících vydání Receptáře.) Mezi ty patří i redaktorka Tereza.

„Není to ale tak, že bychom aviváž doma vůbec neměli. Jen ji neleju do pračky. S dcerami ji totiž používáme na rozčesávání zacuchaných vlasů panenek a na tuhle práci je to naprosto geniální věc, protože uhladí i to, co vypadá dávno ztracené.

Onehdy jsem se navíc někde dočetla, že můžete pomocí aviváže ‚spravit‘ sražený svetr. A protože se mi zrovna tenhle kousek povedl s mým oblíbeným svetrem z čisté vlny, rozhodla jsem se to zkusit.

Použila jsem Aviváž Mandlové mléko od Froshe. Líbila se mi nejen vůně, ale i složení, které je velmi šetrné k přírodě. Svetr jsem podle návodu namočila do vlažné vody smíchané s několika odměrkami aviváže, promnula, aby se směs dostala všude, a nechala ležet asi 30 minut.

Pak jsem svetr jen v ruce opatrně vyždímala, vymáchala a znovu vyždímala. Znovu jsem ho vyždímala do suchého ručníku a pak jsem ho opatrně, složený pečlivě šev na šev, vytahovala. Nakonec jsem ho nechala rozložený naplocho volně uschnout.

Suchý svetr určitě trochu povolil, ale kdyby byl opravdu hodně sražený, asi by to nepomohlo. Mně to ale stačilo a rozhodně byl znovu krásně načechraný a moc pěkně voněl.“

close info Wako Megumi / Shutterstock zoom_in O aviváži se občas vedou spory. Někdo bez ní nedá ránu, protože chce, aby prádlo krásně vonělo, jinému do koupelny vůbec nesmí.

Problém s parfémem

Ačkoli ze zákona mají výrobci povinnost uvádět seznam všech použitých ingrediencí na obalu výrobku, parfém má výjimku, protože se na něj vztahuje výrobní tajemství. Zároveň to ale znamená, že si nemůžete ověřit, co všechno v něm je.

Nemůžete předem zkontrolovat, že neobsahuje látku, která by vás třeba dráždila. A parfém může schovávat taky nechvalně známý polybisfenol A. Ten se totiž často používá jako stabilizátor a nositel vůně (zajišťuje, že nejen prádlo voní dlouho a intenzivně), zároveň ale může v lidském těle působit celkem velké potíže.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Březnové číslo časopisu Receptář.

Zdroj: časopis Receptář