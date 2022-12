Vypěstujte si vlastní ananas z toho, který koupíte v obchodě. Jde to snadno

Ananas je jedno z nejoblíbenějších druhů tropického ovoce. Až si ho zase koupíte, nevyhazujte jeho vrchní růžici. Poradíme vám, jak si můžete novou rostlinu i s plodem vypěstovat sami doma.

Exotický ananas se k nám dováží z tropických zemí a je oblíbený nejen pro svou jedinečnou chuť, ale i pro značně příznivé účinky na lidský organismus. Obsahuje totiž velké množství vitaminů a minerálů. Posiluje imunitu i trávení a je známý svými silnými protizánětlivými a antioxidačními účinky. A navíc je skoro bez kalorií, tudíž výborným pomocníkem při redukčních dietách.

Můžete mít svůj ananas

Dokonce si lze velmi jednoduše vypěstovat ananas doma, jedná se totiž o poměrně nenáročnou rostlinu. Nepotřebuje k životu nijak speciálně upravené prostředí a péče o ni je podobná jako u jiných pokojovek. Jen na zralý plod si budete muset trochu počkat a bude maličký.

Více o pěstování ananasu v bytě se dozvíte ve videu:

Vybírejte jen ananas se zdravou růžicí

Sazenici si můžete pořídit od zkušeného pěstitele nebo na internetu, ale pokud si ananas kupujete v obchodu, využijte k pěstování právě tento kus. Dbejte však na správný výběr a sáhněte po ananasu, který má zdravou, pevnou a zelenou střední růžici. Listy by měly být čerstvé, neoschlé a nepomačkané. Když za růžici lehce zatáhnete, měla by pevně držet v plodu a nesmí být v žádném případě nahnilá. Jen z takového ananasu se dočkáte dalšího.

Pro pěstování ananasu si musíte vybrat v obchodě co nejčerstvější kousek! Zdroj: Profimedia

Příprava „sazenice“

Ananas s odpovídající růžicí je nutné oddělit od zbytku plodu. Nejlepším způsobem je odkroucení, kdy jednou rukou pevně držíte plod a druhou otočíte růžicí směrem vpřed, dokud se neoddělí. Tato metoda odstranění je výhodnější než odříznout celý vršek i se zbytkem dužiny, protože ten často zahnívá.

Pokud jej zvolíte, zbavte růžici veškeré dužiny i šťávy, aby později neplesnivěla. Zároveň odstraňte několik spodních malých listů, aby měla růžice ve výsledku ve spodní části holé místo dlouhé tak 1,5 cm v podobě holé, tlusté stopky. Poté ji řádně opláchněte a lehce vysušte.

Nejlepší na zakořenění anansu je voda

Nejprve je nutné nechat rostlinu pustit kořeny. Připravte si takovou sklenici, aby v ní růžice mohla stát tak, že spodní holá část bude ponořená asi 1 až 2 cm ve vodě, nejlépe měkké či destilované. Každý den rostlinu kontrolujte a případně vodu dolévejte. Růžici byste měli umístit do lokalit, kde jim nehrozí přímý kontakt se slunečním světlem. Zhruba za 1 až 2 měsíce byste se měli dočkat nových bílých kořínků, odvíjí se to od okolní teploty.

A jak na výsadbu?

Nepodceňte výběr květníku, který by měl být rozměrově přiměřený, ne však příliš velký. Ananas budete časem ještě párkrát přesazovat. První vhodná velikost je asi 15 cm v průměru, později budete potřebovat květináč o průměru 20 až 30 cm.

Zakořeněnou růžici zasaďte do směsi zahradnického substrátu a říčního písku smíchaných v poměru 2:1, aby byla zemina hodně propustná, vzdušná a nezadržovala vodu. Substrát by měl mít tendence spíše vysychat.

Ananas nejlépe vykoření ve vodě. Zdroj: shutterstock.com

Připravený substrát vložte do květníku a lehce jej přimáčkněte. Zasaďte růžici tak, aby celá holá spodní část byla v zemině. Následuje lehká zálivka, která je vhodná i do samotné růžice. Pak rostlinu přikryjte mikrotenovým sáčkem, vytvoříte tak vhodné prostření a dostatečnou vlhkostí vzduchu.

Vysazený ananas umístěte na světlé okno, pod jehož parapetem je ústřední topení, miluje totiž i spodní teplo. Jen pozor opět na přímé slunce, které by zastavilo růst a listy by se začaly zbarvovat do červena.

Zdroje: www.bydletsnadno.cz, www.wikihow.cz, www.dumazahrada.cz