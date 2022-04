Bazalka doma v květináči: Zásadní při jejím pěstování je správné zaštipování

Vzdali jste domácí pěstování bazalky po několika nezdařených pokusech? Možná to bylo tím, že jste se snažili udržet na živu bazalku koupenou v supermarketu. Místo rostliny kupte semínka. Pěstovat bazalku doma není vůbec složité! Jde to! Bazalka vám poroste i doma v květináči.

Pěstování bazalky doma není náročné

Pokud se rozhodnete pěstovat či přesněji řečeno udržet při životě bazalku koupenou v potravinách v supermarketu, pak si nastudujte konkrétně tuto problematiku. Pěstování v potravinách koupených bylin je trochu odlišné a rozhodně náročné. Nyní si však povíme, jak pěstovat bazalku doma ze semínek a jak se o ni postarat, aby byla krásně košatá.

Jestliže jste někdy už zkoušeli pěstovat bazalku koupenou v potravinách, může se vám zdát, že to je ohromně těžké. Opak je ale pravdou. Bazalka roste výborně i v domácích podmínkách, a pokud ji budete pěkně zaštipovat, pak budete mít i krásný voňavý keřík. Jak na to? Vyberte druh bazalky, kterou chcete vyzkoušet a směle do setí!

Bazalku se vyplatí v dubnu předpěstovat a po ledových mužích vysadit ven. Zdroj: Shutterstock.com

Jak pěstovat bazalku doma

I bazalka, stejně jako další druhy bylinek, miluje sice výživnou, ale dobře propustnou půdu. S předpěstováním sazenic můžete začít v březnu či dubnu a není nutné spěchat. Bylinkám se vždy daří lépe venku, proto se také předpokládá, že začnete pěstovat v domácích podmínkách a hned jak to počasí dovolí, vystavíte květináč s bazalkou na balkon, parapet okna či dvorek.

Semínka se sejí a mírně zamáčknou do půdy bohaté na živiny, ale odlehčené perlitem nebo pískem pro lepší propustnost. Nádoba musí mít vždy dírku pro odvod přebytečné vody, nicméně po vysetí je mnohem vhodnější rosení než zalévání z konvičky.

Pokud máte možnost uštípnout si větvičku vzrostlé bazalky, pak ji stačí odstranit několik spodních listů a dát ji do vody zakořenit. Bazalka dobře pouští kořeny, jen nesmíte nechat vodu zkazit se.

Sazenice bazalky přesaďte a využijte všechny

V domácích podmínkách se daří bazalce velmi dobře a sazenice vhodné k přesazení budete mít už za několik týdnů. Pokud se vám podařilo vypěstovat několik pěkných sazenic, určitě se jich nezbavujte. Bazalka je například také vhodná rostlina k vysazení k rajčatům a další zelenině. Aromatické lístky bazalky ochrání zeleninu proti některým škůdcům a bazalce se ve společnosti rajčat také dobře daří.

Vzešlo vám mnoho sazenic? Skliďte tu bazalku, kterou nechcete pěstovat!

Sazenice bazalky vhodné k přesazení. Zdroj: Shutterstock.com

Co si počít s bazalkou?

Ať už budete mít bazalku doma nebo venku za oknem, pamatujte že potřebuje hodně slunce. Bazalka nemá zvláštní nároky na zálivku. Pokud ji potřebuje, poznáte to okamžitě podle „unavených“ lístků. V záhonu dokáže lépe hospodařit s vodou, ale samozavlažovací květináč jí také vyhovuje. Obyčejně se však spokojí i s mělkou miskou pod květináčem.

Vypěstujte krásnou bazalku. Zaštipujte!

Velkým tajemství pěstování bazalky je nutnost jejího zaštipování. Vůbec nečekejte na to, až zesílí, a uštipujte. Větvičky mladé rostliny můžete uštípnout u předposledního páru lístků. Starší košaté rostliny klidně uštipujte ještě níž. Právě zaštipováním vypěstujete silnou rostlinu, její korunka se zahustí a rozkošatí. Pokud netoužíte po semínkách, pak se rozhodně zbavte také květů, které rostlinu jen vysílí.

Stříhejte listy na vrcholu bazalky, rozkošatí se. Zdroj: shutterstock.com

Bazalka je náchylná na chlad

Pokud budete přemisťovat bazalku z bytu ven a opačně, snažte se vyhnout velkým rozdílům v teplotách. Rostlina nemá ráda tepelné šoky. Pokud jste na ni zapomněli, venku už je chladněji a chcete ji přenést domů, pak ji umístěte napřed do chodby a postupně do teplejších částí bytu.

Nemáte-li štěstí s pěstováním bazalky, vyzkoušejte jiný druh. Jsou až překvapivě rozdílné a často odolnější než klasická bazalka pravá.

Bazalka není jen jedna. Množství druhů vás překvapí. Zdroj: Profimedia