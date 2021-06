Jak pěstovat nádherný bobkový list a vyrobit z něj doma blahodárný léčivý olej

Bobkový list nemusíme jen kupovat v supermarketu, ale můžeme si ho vypěstovat i doma. Získáme dekorativní rostlinu, z jejíchž všestranných listů si můžeme vyrobit i léčivý olej. Není to nijak těžké zahradničení, zato užitek z takového výpěstku je velký.

Zdroj: pardubice.rozhlas.cz, zahradkarskaporadna.cz, living.iprima.cz, abecedazahrady.dama.cz, zahradník František Hlubocký

Bobkový list známe většinou v podobě sušených lístků, kterými ochucujeme pokrmy z rajčat, smetanové omáčky, zvěřinu, bez bobkového listu se neobejdou marinády a uplatnění má i při nakládání zeleniny nebo hub. Málokdo si ale za tímto kořením představí původní rostlinu.

Tou rostlinou je vavřín vznešený, mohutný strom, který již od starověku platil za symbol vítězství. Věncem z jeho větví se zdobili i římští císaři, a to nejen na znamení vítězství, ale i proto, že věřili, že je vavřín ochrání před neštěstím. Ostatně výraz vavřínový věnec ve spojení s vítězstvím používáme dodnes. Původní domovinou vavřínu je Blízký východ, odkud se rozšířil do Středomoří, v těchto oblastech může dosahovat výšky až 12 metrů.

Zásobárnu bobkového listu si snadno vypěstujete i doma

Dá se úspěšně pěstovat i v našich podmínkách, i když samozřejmě nedoroste takových rozměrů jako ve volné přírodě v oblastech svého původu. Ale i tak je to velmi pěkná rostlina, která je navíc díky svým tuhým listům s obsahem silic odolná proti škůdcům. Zahradník František Hlubocký, kterého posluchači znají z Radioporadny Českého rozhlasu, o pěstování vavřínu říká: „Bobkový list není nic náročného, je to krásná rostlina, pěstuje se běžně v květináči, nejlépe je mu přes léto někde venku, s takovou normální, rozumnou zálivkou, lépe snese zapomenout než zalít dvakrát, má rád dost slunce, dostatek světla. Na zimu je dobré přenést ho samozřejmě domů, do nějaké chodby, na verandu, kde stačí dva tři stupně nad nulou, jenom aby nemrzlo, to je ideální pro všechny středomořské rostliny. Já bobkové listy vždycky ostříhám, oštípu, ztvaruju, než je uklízíme. Takové to chladné přezimování za omezené zálivky a zjara pak, jak to jde, v květnu nebo i dřív, teď bývá třeba v dubnu teplo, tak vystrčit ven.“

Pěstování bobkového listu není nic náročného Zdroj: Shutterstock.com / Max_555

Pěstování bobkového listu tedy zjevně není nic náročného, a dokáže to i začátečník. Je potřeba pouze větší květináč, aby se měl vavřín kam rozrůstat, a substrát pro pokojové rostliny. Pokud máte na výběr, vyberte si takovou sazenici vavřínu, která má ještě další výhonky. Ty se sice při správné péči vyklubou i tak, ale pokud už sazenici s výhonky máte, zkrátíte si čas čekání. Od konce února do konce září vavřínu svědčí přihnojování běžnými hnojivy pro pokojové rostliny ve frekvenci 1x za dva týdny. Jak již bylo řečeno, nemá rád přemokření, ale obzvlášť v létě a pokud stojí na slunci, tak pravidelnou zálivku vyžaduje. O vodu si dokáže i „říct“ – pokud se mladé výhonky začnou sklánět a lístky lehce kroutit, je čas přinést konvičku. Při správné péči roste vavřín velmi rychle, klidně i pět centimetrů za měsíc.

Můžete ho stříhat do keřové podoby, rychle dorůstá, takže zamaskuje i případná stříhnutí vedle, ale také lze vytvořit rostlinu na kmínku. Ani to není nijak náročné a zvládne to i nezkušený zahradník. Stačí pouze smotat jednotlivé proutky vavřínu dohromady. Předtím je ale potřeba je zbavit lístků, které se ponechají jen na vrcholu rostliny. Proutky po nějaké době srostou a vytvoří kmínek s korunou.

Jak nejlépe spotřebovat ostříhané a otrhané listy?

Můžete je samozřejmě usušit a používat při vaření, ale jsou také užitečné v boji proti potravinovým molům neboli zavíječům, protože jejich aroma tyto nemilé návštěvníky odpuzuje. Hlavně čerstvé listy vavřínu jsou zdrojem vitaminu C, ale najdeme v nich i vitamin A, minerály jako měď, vápník a draslík, organické kyseliny, silice, éterické oleje, třísloviny a hořčiny. Díky svému složení bobkový list podporuje imunitu a trávení, působí proti nadýmání, vyniká protizánětlivými účinky a má schopnost zmírňovat alergické symptomy. Čerstvé listy mají trpkou, až hořkou příchuť, proto se suší, protože sušením se tato ne úplně žádoucí vlastnost eliminuje, ale listy si přitom zachovají své aroma i účinky.

Olej se dá používat k masážím, nebo obkladům Zdroj: Formatoriginal / Shutterstock.com

Výroba léčivého oleje

Je možné z nich vyrobit také léčivý olej, který skvěle pomáhá jako masážní emulze při artritidě a bolestech kloubů i svalů. Na jeho výrobu budete potřebovat 30 sušených listů bobkového listu a půl litru rostlinného oleje, nejlépe olivového. Listy nadrťte nadrobno do uzavíratelné nádoby a zalijte olejem. Nechte vyluhovat dva týdny, poté sceďte a uchovávejte v chladu ve skleněné nádobě. Olej se dá používat buď k masážím, nebo obkladům.

Vavřín vznešený bude zkrátka nejen půvabnou součástí vaší zahrady, balkonu či domácnosti, ale také vaším všestranným pomocníkem, který vám skvěle poslouží jak v kuchyni, tak domácí lékárně.