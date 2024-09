Gita Strnadová 23. 9. 2024 clock 5 minut video

Toužíte po čerstvých bylinkách i v zimě, ale nevíte, jak na to? Pěstování bylinek v interiéru během chladných měsíců není jen možné, ale překvapivě snadné. Odhalíme vám tajemství úspěšného pěstování bylinek v zimě a ukážeme, jak si zajistit celoroční přísun čerstvých chutí a vůní.

Bylinky jsou nejen skvělým doplňkem našich pokrmů, ale také cenným zdrojem vitamínů a minerálů. Jejich pěstování v domácím prostředí má mnoho výhod - víme přesně, co jíme, a můžeme si užívat čerstvé bylinky po celý rok. Navíc mohou sloužit jako krásná dekorace a provonět celý byt.

Na video od The Ripe Tomato Farms o tom, jak pěstovat bylinky uvnitř, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Zimní období může být pro mnohé zahrádkáře výzvou, ale s trochou znalostí a péče můžete mít i v chladných měsících bohatou úrodu bylinek. Ať už máte velkou zahradu nebo jen malý okenní parapet, existuje řešení pro každého milovníka čerstvých bylinek.

Výběr vhodných bylinek pro zimní pěstování

Pro úspěšné pěstování bylinek v interiéru během zimy je klíčové vybrat správné druhy. Některé bylinky jsou odolnější a lépe se přizpůsobují podmínkám v bytě. Mezi ideální kandidáty pro zimní pěstování patří petržel, pažitka, majoránka, máta, tymián, rozmarýn a kerblík. Tyto bylinky jsou obecně nenáročné na pěstování a dokáží se přizpůsobit i méně ideálním podmínkám.

Pokud máte omezený prostor, zaměřte se na bylinky s mělkými kořeny, jako je například špenát. Ten je velmi nenáročný na pěstování a stačí mu malý prostor. Další výhodou je, že rychle roste, takže se můžete těšit na sklizeň v relativně krátkém čase.

Pro ty, kteří chtějí experimentovat, je možné vypěstovat bylinky ze semen. Na podzim můžete zasít do květináčů rychle rostoucí rostliny jako rukolu, pažitku, koriandr či kerblík. Tyto bylinky vám poskytnou čerstvou sklizeň i v zimních měsících.

Klíčové faktory úspěchu: Světlo, teplota a zálivka

Úspěšné pěstování bylinek v zimě závisí na třech hlavních faktorech: světle, teplotě a zálivce. Bylinky potřebují dostatek světla, ideálně 15 hodin denně. V zimních měsících, kdy je přirozené světlo omezené, je důležité umístit bylinky co nejblíže k oknu. Pokud nemáte dostatečně světlé místo, můžete využít umělé osvětlení v podobě speciálních pěstebních lamp.

Co se týče teploty, většina bylinek preferuje chladnější prostředí. Ideální teplota pro zimní pěstování je mezi 10-15°C. Vyhněte se umístění bylinek na přetopená místa jako jsou okraje parapetů nad radiátory. Zároveň dbejte na to, aby se rostliny nedotýkaly skla okna, kde by mohly být poškozeny mrazem.

Pravidelná a přiměřená zálivka je klíčová pro zdravý růst bylinek. V zimě bylinky obecně potřebují méně vody než v létě. Před každou zálivkou zkontrolujte vlhkost půdy a zalijte pouze tehdy, když je vrchní vrstva půdy suchá. Přelití může být pro bylinky stejně škodlivé jako nedostatek vody.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Péče o bylinky v zimě není náročná.

Příprava bylinek na zimní období: Co udělat před prvními mrazy

Pokud máte bylinky na zahradě, je důležité je připravit na zimní období ještě před příchodem prvních mrazů. Některé bylinky jako je máta, meduňka, oregano, mateřídouška, tymián, šalvěj, petrželka a pažitka, jsou mrazuvzdorné a mohou zůstat venku po celou zimu. Tyto bylinky nepotřebují speciální péči, ale můžete je ochránit vrstvou mulče.

Rozmarýn je také mrazuvzdorný, ale pouze pokud je starší než tři roky a má dobře vyvinutý kořenový systém. Pokud máte mladší rostlinu rozmarýnu, je lepší ji přenést do interiéru nebo chráněného prostoru.

Bylinky, které nejsou mrazuvzdorné jako je bazalka a majoránka, je nutné před zimou přenést do interiéru. Můžete je zasadit do květináčů přiměřené velikosti a umístit na světlé místo v domě. Některé bylinky jako je estragon, máta či pažitka, se mohou pěstovat v květináčích na chladnějším místě doma a používat celou zimu.

Kreativní řešení pro pěstování bylinek v malých prostorech

I když nemáte velkou zahradu nebo prostorný byt, existuje mnoho kreativních řešení pro pěstování bylinek v malých prostorech. Můžete využít závěsné květináče, vertikální zahrady nebo speciální pěstební konstrukce, které maximalizují využití prostoru.

Bylinky můžete pěstovat v různých typech nádob - od klasických květináčů přes recyklované plechovky až po speciální samozavlažovací systémy. Důležité je, aby nádoba měla dobrý odtok vody a byla dostatečně velká pro kořenový systém bylinek.

Pro ty, kteří chtějí mít bylinky přímo v kuchyni, existují speciální bylinková okna nebo police s integrovaným osvětlením. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby poskytovaly bylinkám optimální podmínky pro růst a zároveň sloužily jako stylový doplněk interiéru.

Pěstování bylinek v zimě může být zábavnou a užitečnou aktivitou. Nejen, že budete mít po celý rok přístup k čerstvým bylinkám, ale také si vytvoříte malou zelenou oázu, která vám bude připomínat jaro i v nejchladnějších měsících. S trochou péče a pozornosti můžete mít úspěšnou bylinkovou zahrádku i v zimě a užívat si čerstvé chutě a vůně po celý rok.

Zdroj: www.youtube.com, www.sconto.cz, www.nasezahrada.com