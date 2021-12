Jak pěstovat bylinky v hrníčku nebo šálku na kávu?

Jestli se i vám líbí bylinky pěstované na okně v hrníčcích či jiných kouscích porcelánu, pak nejste jistě sami. Jenže pěstovaní bylinek v hrnku není tak jednoduché, jak se může zdát. Varianty jsou dvě a každá z nich má svá „ale“. Víte, jak si vypěstovat bylinky v hrníčku?

Osadit hrníček bylinkami nestačí

Použití porcelánu na pěstování rostlin není nic nového a zvláštního, jenže hrnek nemá odtok na přebytečnou vodu a to je velký nedostatek. Nově přesazená bylinka bude vypadat týden dobře, ale pak se začnou objevovat první problémy. Hrnek totiž buď potřebuje dírku ve dně, anebo speciální substrát.

Hrnky jsou krásné květináče. Zdroj: Profimedia

Jak vrtat dno hrnečku na bylinky?

Nejčastější důvod úhynu pokojovek je přemokření. V hrnku bez možnosti odtoku vody je to problém číslo jedna, který můžete vyřešit dvojím způsobem. Máte-li vrtačku s diamantovými vrtáky, pak si dírku klidně vyvrtejte sami. Je to náročné, ale rozhodně ne nemožné.

Na vrtání porcelánu, keramiky či skla jsou nezbytné diamantové vrtáky. Velmi dobře se pracuje s těmi, které jsou zakončeny kuličkou nebo válečkem. Začněte tím, že dno hrnku z vrtané strany přelepíte maskovací páskou nebo izolepou, která zabrání prasknutí vrtaného dna hrnku. Máte-li vrták s válečkem na konci, pak pod úhlem hranou válečku napřed navrtejte do dna značku, na které se potom kulička nebo horní plocha válečku dobře chytne a budete vrtat bez toho, aby vám ujížděl vrták po tvrdém a hladkém povrchu hrnečku. Nikdy nevrtejte silou. Nechejte vrták udělat svou práci pouze vahou vrtačky a při přehřívání vrtačky či vrtáku práci přerušte pokračujte až za chvilku. Můžete na vrtané místo stříknout trošku vody, což se hodí na porcelán a sklo. U keramických hrnků to ale není dobrý nápad.

Oproti tomu vrtání do plechového hrnku jde jako po másle a není potřeba ani speciálních diamantových vrtáků.

Na vrtání porcelánu i keramiky zvolte diamantové vrtáky. Zdroj: alexsdriver / Shutterstock

Hrneček dodá bylinkám zvláštní vzhled

Pokud se vám vrtání povede, a to bohužel není u velmi tvrdého porcelánu pravidlem, pak hrnek naplňte vhodnou zeminou a osázejte rostlinami, které vyberete. Nezapomínejte na dobrou drenáž, zvlášť některé bylinky ji skutečně potřebují. Pro mátu se ale drenáží nezdržujte, má ráda vlhko. Pod hrnek používejte talířek nebo mělkou misku.

Pěstování bylinek v hrnečku bez odtoku

Můžete se také rozhodnou pěstovat v hrníčku bez dírky. To je náročnější, neboť musíte dávat velký pozor na vlhkost zeminy. Zahnívání kořenů rozhodně není žádoucí, a proto je dobré pořídit speciální substrát. Je to takový, který je tvořen organickými zbytky jako kokos, kůra či hoblinky dřeva, ale také perlit. Takový substrát je vhodný pro pěstování například orchidejí. I když takový substrát částečně problém s vodou vyřeší, budete muset být se zálivkou velmi opatrní. Do hrnečku se hodí i sukulenty, které vůbec není potřeba často nebo hodně zalévat.

Bojíte se přílišné vlhkosti? Pěstujte v hrnečku sukulenty. Zdroj: Katia Seniutina / Shutterstock

Zdroje: https://musthavemom.com, https://balconygardenweb.com