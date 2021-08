Jak pěstovat dracenu, aby rostla jako kouzelné fazole

Dracena patří k velmi oblíbenému druhu rostlin, kterou si lidé zvelebují své domovy. Když budete dodržovat určitá pravidla, možná vám cvrnkne brzo do lustru.

U nás patří k nerozšířenějším dračinec vroubený a dračinec pruhovaný. Druhý zmiňovaný jistě znáte z různých obchodů v podobě rovného stonku se zatočením na špici nebo je můžete vidět i jako vytvarovaná srdíčka (období Valentýna).

Dračinec vroubený

Má původ na Madagaskaru. Je to nenáročná pokojovka, která se hodí i do kanceláře. Buďte na ní ale milí, hodně si s ní povídejte, protože reaguje na lidské pocity. Jak dalece to funguje? Zkuste si to, mně vydržela jen půl roku (období rozvodu). Možná náhoda, možná ne.

Dracena patří mezi chřestovité

Mnoho lidí předpokládá, že jde o druh palmy, ale to je mylná úvaha, neboť dracena patří mezi chřestovité.

Je schopná na sebe vázat škodlivé látky z okolí, vlastně je to taková malá čistička vzduchu u vás doma. Ve stoncích některých druhů je červená pryskyřice, která se kdysi používala například jako zubní pasta nebo jako barvivo.

Přinesete si zakoupenou dracenu domů a co teď? Nejprve ji přesaďte do většího květináče. Přesazovat do „většího“ byste měli každé 2-3 roky, nejlépe na jaře.

Dračinec pruhovaný (Dracaena Sanderiana) Zdroj: chinahbzyg/shutterstock.com

Kde najít draceně místečko

Nemá ráda průvan, přímé slunce (to jí může spálit listy) a nízké teploty. Největší parádu jak pro oko, tak pro čistý vzduch, vám udělá v ložnici. Ložnice má většinou stabilní teplotu okolo 20 °C. Neměla by stát přímo u okna kvůli již zmiňovanému průvanu.

Důležitá je pravidelná zálivka (odstátou vodou), nemá totiž ráda sucho. Ale jak už to bývá, nemůže to být tak jednoduché! Nemá ráda ani příliš mokrý substrát! Zálivku si vychytejte podle podmínek u vás doma. Radost jí uděláte i občasným rosením a jednou za čas jí i osprchujte.

Hnojení

Přihnojovat by se měl dračinec jednou za 14 dnů ve vegetačním období, což je od března do září. Použijte hnojivo pro pokojové rostliny.

Nelekejte se žlutých spodních listů. Listy totiž vydrží na draceně přibližně dva roky, poté odumírají, takže je to zcela normální jev.

Dracena patří k velmi oblíbenému druhu rostlin Zdroj: Md Aziman / Shutterstock.com

Jedna dracena vám nestačí? Rozmnožte ji!

Odřízněte stonek ze zdravé rostliny a odstraňte spodní listy. Stonek zkraťte na polovinu, nový bude růst z řezné hrany. Řízek zasaďte do směsi písku a rašeliny, přikryjte igelitovým sáčkem a udržujte teplotu 21-24 °C. Rozmnožovat lze na jaře a v létě. Namnožte rostlinu i pro kamarádky, budou mít určitě radost (nebo taky ne…).

Choroby…i dracenu mohou potkat

Většina problémů je způsobena nesprávným pěstováním. Na listech drčince se objevují bílé nebo hnědé skvrnky. Hnědé skvrnky značí, že má rostlina málo vody. Bílé listy znamenají, že jste dračinec vystavili přímému slunečnímu záření. Pokud se rostlině nelíbí teplota v místnosti, dá vám to najevo zkroucením listů. Objevit se mohou i žluté skvrny, které jsou ukazatelem příliš suchého vzduchu.

Dále můžou dračinec napadnout červci. To poznáte celkem snadno, podle typických bílých vatových chomáčů, kterých se lze mechanicky zbavit pomocí vatové tyčinky namočené v lihu nebo oleji.

Roztoči mohou dracenu navštívit také. Ty poznáte podle malých pavučinek a na rostlině bude mnoho malých černých teček.