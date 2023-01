Fíkovník jako pokojovka: Tyto tři druhy zvládnou pěstovat i úplní začátečníci

Fíkovník neboli fíkus je původem sice subtropická rostlina, ale u nás je velmi populární pokojovou rostlinou, která dolaďuje mnoho interiérů. Poradíme vám, jak je jednoduché některé druhy pěstovat a nemusí se toho bát ani naprostý laik.

Fíkovníky se u nás opět dostávají na scénu

Tato pokojová rostlina se stala po vzoru našich babiček opět velmi oblíbenou pokojovkou, která nechybí téměř v žádné domácnosti. Fíkovníky zahrnují mnoho druhů s různě tvarovanými většími či menšími listy. Některé odrůdy jsou dokonce i převislé. Pokud patříte mezi ty, kteří ještě tento druh rostliny nemají, zkuste některý z níže uvedených. Třeba se někdy dočkáte i sladkých plodů.

Pokud se chcete dozvědět o pěstování fíkovníků více, inspirujte se ve videu:

Nejdřív domů, pak i na zahradu

Přestože je fíkovník původem ze subtropů, existují v současné době druhy, které se pěstují nejen jako pokojovky, ale i na zahradě. Některé odrůdy jsou ale v mládí náchylné na mráz, takže minimálně několik prvních let je lepší pěstovat je v interiéru v květináči. Co potřebují k životu? V podstatě se jedná o poměrně nenáročné rostliny, proto se nemusíte obávat péče, která by vás zaměstnala více než potřebujete.

Zálivka tak akorát

Nejdůležitější je zálivka, která by měla být jen mírná. Pozor si dejte zcela jistě na trvalé přemokření substrátu, který by však neměl nikdy vyschnout. Fíkusy ocení pravidelné rosení a občasné otření listů od prachu.

Fíkovník drobnolistý (Ficus benjamina). Tato odrůda se pěstuje spíše jako dekorativní drobnolistý kus a často je součástí interiérů pro svůj originální vzhled. Zdroj: Shutterstock.com / KOBRYN TARAS

Fíkovník miluje stálé místo

Stálé místo je pro pěstování této rostliny jedno z nepodstatnějších požadavků. Hlavně rostlinu nevystavujte neustálým změnám, mohlo by jí to velmi uškodit. Takže žádné přemisťování a otáčení květináče.

Rozptýlené světlo

Vždy myslete na to, že rostlina potřebuje ke správnému růstu dostatečné množství světla. Jen pozor na přímé sluneční paprsky.

Záleží i na okolní teplotě

Pokud chcete, aby rostlina prospívala, měla by být v létě v místnosti s teplotou 20 až 28 °C, v zimě pak něco okolo 15 °C.

Fíkovník jako čistička vzduchu

Fíkovníky patří k dokonalým čističkám vzduchu a nejlépe si poradí s nežádoucím formaldehydem. Buďte však opatrní, pokud máte malé děti nebo zvířecí mazlíčky, listy jsou totiž jedovaté. Proto si umístění vždy předem rozmyslete a počítejte i s tím, že květina bude časem kolem sebe vyžadovat více prostoru. Které druhy jsou k pěstování nejvhodnější?

Fíkovník smokvoň (Ficus carica)

Pokud si zvolíte tento druh fíkovníku, počítejte s tím, že je ho po pár letech možné přemístit ho i do zahrady, kde může dorůst až do výšky 3 metrů. Protože je mrazuvzdorný, budete ho moci zasadit přímo do zeminy.

Pochází z Malé Asie, kde byl pěstován už před 5 000 lety. Pokud jezdíte na dovolenou do Středomoří, jistě ho tak potkáváte na každém kroku, protože bývá vysazen nejen doma v zahradách, ale i v parcích a veřejných prostorech. Pokud budete v dlouhodobém pěstování úspěšní, budete odměněni sladkými a chutnými plody.

Fíkovník drobnolistý (Ficus benjamina)

Tato odrůda se pěstuje spíše jako dekorativní drobnolistý kus a často je součástí interiérů pro svůj originální vzhled. Výhodou je její naprostá nenáročnost a možnost tvarování podobně jako u bonsaí. Bez problémů dokáže přečkat i menší výkyvy teplot. V zimě by teploty neměly klesnout pod 10 °C. Původem pochází z indonéských pralesů a proto, když se o něj správně staráte, může vám časem dorůst do opravdu obřích rozměrů.

Fíkovník indický (Ficus benghalensis). Jedná se o posvátný strom hinduistů, kteří jej vždy vysazovali poblíž indických chrámů. Zdroj: shutterstock.com

Fíkovník indický (Ficus benghalensis)

Jedná se o posvátný strom hinduistů, kteří jej vždy vysazovali poblíž indických chrámů. Pokud roste tam, kde má dobré podmínky, může dosáhnout výšky až 25 m. Navzdory své výšce se na něm však rodí poměrně malé množství plodů, které jsou červené a velké asi 2 cm. V našich podmínkách se tento druh pěstuje spíše jako pokojovka. A zajímavost na závěr? V tradiční indické medicíně se používá na snížení horečky, zánětu a zmírnění trávicích obtíží.

