Čerstvé klíčky jsou zdravotní zázrak: Pěstovat doma je zvládne i lenoch

Pusťte se do pěstování vitamínové bomby. Klíčky jsou plné energie a zdraví prospěšných látek. Byla by škoda je nemít po ruce. Jak si je můžete sami doma vypěstovat? Je to naprosto jednoduché a ušetříte spousty peněz.

Klíčky jsou plné vitamínů a minerálů, mají zajímavou chuť a vypěstujete je skoro bez práce už za 3 dny. Vypěstované klíčky si samozřejmě můžete pořídit i v obchodě, ale asi nikdy nezískáte záruku kvality a čerstvosti. A navíc z ekonomického hlediska se vám kupované klíčky během pár nákupů dost prodraží. Kromě toho mají spoustu využití a zachutnat vám mohou jak v salátu, tak na chlebu s máslem či dobrém toustu.

Klíčky jsou v první řadě maximálně zdravé

Už za dvě hodiny klíčení se v semínku navýší zdravé složky minimálně o jednu polovinu. Z jedné polévkové lžíce klíčků získáte asi tolik užitečných látek, jako z několika kusů dospělého plodu. Naklíčená semínka obsahují především prospěšné živé enzymy, které většinou v naší stravě dost chybí. A navíc? Klíčky v sobě mají až o 100 % více bílkovin než samotná semena.

Už za dvě hodiny klíčení se v semínku navýší zdravé složky minimálně o jednu polovinu. Zdroj: profimedia.cz

Čím vším vás semínka obdaří?

Vitamíny A, C, D a E

Minerální látky jako železo, vápník, hořčík a fosfor

Antioxidanty jako chlorofyl pro regeneraci a detoxikaci těla

Aminokyseliny pro podporu imunity

Užitečné proteiny

Pěstujte si klíčky v pohodlí domova

K domácímu pěstování vám naprosto postačí sklenice a vata nebo vatové tampony. Nádobu vyložte navlhčenou vatou do 1/4 výšky a nasypte na ni semínka, která posléze ještě zalijte lehce vodou. Nechte je tak hodinu odležet a poté slijte přebytečnou vodu. Sklenici pak zakryjte pruhem gázy a postavte ji dnem vzhůru pod úhlem 45 stupňů. Semínka dvakrát nebo třikrát denně roste vodou z postřikovače a po několika dnech se můžete těšit na sklizeň.

Použijte nakličovač

Tato šikovná věc se dá pořídit v každých domácích potřebách a díky ní si budete moci pochutnat na více druzích klíčků současně. Skládá se totiž z několika vzájemně oddělených pater. Semínka vysejte na podložky a vrchní naplňte zcela vodou. Přeteče samovolně do zbývajících úrovní. Každý den alespoň dvakrát kontrolujte dostatečnou vlhkost. Sklízet budete opět za pár dní.

Která semena jsou vhodná pro naklíčení?

ječmen

pšenice

fazolky adzuki

mungo fazole

čočka

hrášek

cizrna

tolice vojtěška

jetel

pískavice řecké seno

brokolice

rukola

hořčice

ředkev

řeřicha

slunečnice

červené zelí

Semínka dvakrát nebo třikrát denně roste vodou z postřikovače a po několika dnech se můžete těšit na sklizeň. Zdroj: profimedia.cz

Jak poznáte čas sklizně

Každý druh semínek to má trošku jinak. Ale většina klíčí v rozmezí 3 až 10 dní. Například řeřichu můžete mít už třetí den na stole, na jiné plodiny si počkáte třeba i týden. Po více než 10 dnech byste měli všechny druhy zlikvidovat, takže se naklíčená semena snažte co nejrychleji spotřebovat. Vždy před novým výsevem použitou nádobu důkladně vymyjte a vydezinfikujte, aby nedošlo k šíření nebezpečných plísní. Můžete použít například octovou vodu.

Zdroje: www.receptyprimanapadu.cz, www.living.iprima.cz, www.bydlimekvalitne.cz