Pomerančík jako pokojovka: Za správnou péči se odmění bohatou a zdravou úrodou

Slyšeli jste někdy o pomerančíku? Tento ministromek rodí malinké citrusové plody - křížence mezi mandarinkou a kumquatem. Můžete ho pěstovat i jako pokojovou rostlinu.

Pěstování pomerančíku není obtížné, roste do výšky asi jednoho metru, listy má tmavě zelené, kvete bílými květy s typickou pomerančovou vůní. Ke svému zdravému růstu potřebuje teplo, vlhko a světlo. Pokud mu vše dopřejete, můžete se těšit z malých plodů podobných mandarinkám, kvést a plodit začíná ve věku tří až čtyř let.

Květy jsou bílé, listy voní po citrusech. Zdroj: Shutterstock

Světlo celý rok

Větší květináč s pomerančíkem umístěte ideálně na okno s širším parapetem, do zimní zahrady, či blízko francouzského okna. Rostlina totiž potřebuje světlo, a to po celý rok. Připravte se na to, že jakmile se začnou na podzim zkracovat dny, je potřeba mu během celé zimy dopřávat dostatečnou dávku umělého osvětlení. Během léta dejte pozor na prudké sluneční paprsky. Pomerančík zvládne běžnou pokojovou teplotu, která by v zimě neměla klesnout pod 10 °C. V teplých měsících vyžaduje vydatnou zálivku, dbejte na to, aby substrát nebyl nikdy suchý. Do každé druhé zálivky přidejte ve vodě rozpustné hnojivo s dávkou železa a hořčíku.

V jižních oblastech pěstují pomerančíky venku. Zdroj: Shutterstock

Opylování a přesazení

Pokud vám pomerančík začal kvést, určitě ho v létě přesuňte ven, aby mohl hmyz opylit květy. Potřebuje stanoviště v polostínu. Nemáte možnost umístit ho venku? Doma se pomerančík opyluje jemným otřením vatičkou. Stromečku můžete občas dopřát i rosení vodou. Dosáhne-li stromek výšky 2x vyšší, než je výška květináče nebo pokud ho máte déle než rok v jedné nádobě, je potřeba ho přesadit. Nejlépe na jaře a vložte ho do většího květináče tak, aby se kolem kořenů vešlo i několik centrimetrů čerstvého substrátu.

