Jak pěstovat saláty a rajčata přímo v bytě: bez půdy, jednoduše a elegantně

Už jste zaslechli pojem hydroponické pěstování? Vypěstovat si tímto způsobem můžete saláty i rajčata, ale nejen ty. Jde to i bez zeminy a přímo u vás doma!

Do tohoto typu pěstování se nevrhejte po hlavě, ale nejdříve si trochu nastudujte potřebné informace. Pěstovat jde tímto způsobem vlastně cokoliv. Hydroponie si liší od klasického pěstění dost podstatnou věcí – k pěstování není zapotřebí půda.

Pozitiva hydroponie

Systém lze vytáhnout do výšky a pěstovat rostliny vertikálně. Ušetří to místo.

Rostliny jsou zdravé

Rostliny rostou rychleji

Nevětví se kořenový systém

Výskyt chorob a škůdců je nízký

Zelenině nehnijí spodní listy, protože není na hlíně.

Můžete si položit otázku: „Co je to plevel?“, protože plevel řešit při tomto stylu pěstování opravdu nemusíte.

Pěstovat jde tímto způsobem vlastně cokoliv Zdroj: KomootP / Shutterstock.com

Negativa hydroponie

Musíte rostlinám namíchat správný živný roztok.

Nelze pěstovat při nízkých nebo naopak vysokých teplotách. Ideál je pokojová teplota.

Vyšší pořizovací cena

Co k tomuto podivnému pěstování potřebujete?

Buď si zakoupíte vhodný substrát, do kterého rostlinky zasadíte. Vhodným substrátem je například:

Keramzit – pálený jíl

– pálený jíl Pemza – vulkanicá hornina

– vulkanicá hornina Perlit – vulkanická hornina

– vulkanická hornina Kokosová drť - musí se namíchat s keramzitem nebo perlitem

- musí se namíchat s keramzitem nebo perlitem Rockwool – žlutošedá vata, čedičová vlákna. Vhodné k vysazení semínek nebo řízků.

Nebo můžete pěstovat přímo v živném roztoku, ale je potřeba zajistit přívod vzduchu ke kořenům, čehož docílíte prokysličením vody.

Živný roztok, nejdůležitější procedura

Nejdůležitější část je: připravit rostlinám správný živný roztok! Jestli budete používat kohoutkovou vodu, nechte ji odstát dostatečně dlouho. Do vody posléze dejte živiny, změřte pH a popřípadě ho upravte. Nezapomeňte, že co rostlina, to jiné pH. Určitě si potřebné pH zjistěte předem třeba na internetu.

Máte doma vermikompostér? Bingo! Živný roztok namíchejte z žížalího čaje. Ten, kdo vermikompostér nevlastní, ať použije minerální hnojiva.

Do tohoto typu pěstování se nevrhejte po hlavě, ale nejdříve si trochu nastudujte potřebné informace Zdroj: HotFlash / Shutterstock.com

Posviťte si na rostliny

Následující bod je také velice důležitý: světlo. Rostliny ho potřebují dostatek. Když budete mít svůj systém na místě, kde je světla nedostatek, rostlinám přisviťte. Uvádí se, že by délka svícení neměla přesahovat 15 hodin denně.

To jsou základní informace o hydroponii. Pokud vás to zaujalo, zasedněte k internetu a začněte studovat.

A co teprve aquaponie?! Velmi zajímavé spojení pěstováním rostlin s chovem ryb. V současné době neexistuje čistější systém, než je tento. Jedná se o dokonalou symbiózu. Ryby poskytují hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám. Tento systém nevyžaduje chemii. A úspora vody? Více než 90%!

Přeji hodně zdaru a bohatou úrodu! A to si pište, že úroda bude! A jaká!