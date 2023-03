Jak pěstovat zeleninu v truhlíku na parapetu: Láďa Hruška má skvělé triky

Pokud bydlíte ve městě a nejste vlastníky zahrádky, nemusíte se zásobit doma jen kupovanou zeleninou. Máme pro vás tipy Ládi Hrušky, jak pěstovat zeleninu v truhlíku.

Přestože nemáte výhodu zahrady, nemusíte se připravit o vlastní čerstvou úrodu některé zeleniny, kterou si s přehledem můžete vypěstovat doma, a to i na parapetu v paneláku. Nejenže si zajistíte bohatý zdroj vitamínů a minerálů, ale zároveň si u této činnosti perfektně zarelaxujete. V truhlíku za oknem nebo na balkóně, je totiž možné snadno pěstovat plodovou, listovou i kořenovou zeleninu.

Na skvělé tipy Ládi Hrušky se podívejte v následujícím videu:

Základem pro úrodu je dostatek světla

Jednou z nejdůležitějších podmínek zdárného domácího pěstování je dostatek světla, a proto je důležitá orientace balkonu či okenního parapetu. Nikdy nevolte jižní strany, kde by zelenina byla vystavena prudkému jarnímu slunci, asi byste o ni přišli. Volte spíš polostín s dostatkem tepla a přiměřenou dávkou sluníčka, aby byly plody vyzrálé a šťavnaté. Je to také závislé na druhu pěstované zeleniny, protože například papriky a rajčata potřebují slunce víc než třeba brambory, salát nebo cuketa.

Jednou z nejdůležitějších podmínek zdárného domácího pěstování je dostatek světla Zdroj: Lotip / Shutterstock.com

Pěstujte v patrech a závěsech

Pokud budete pěstovat zeleninu na balkóně či terase, měli byste myslet na jejich bezpečné zajištění, aby byly v bezpečí i ve větrných dnech. Pokud máte na domácí zahrádku menší prostor, můžete rozmístit truhlíky do pater a zpevněných závěsů. Dokonce se k nim nebudete muset ohýbat a ušetříte svá záda.

Vyrobte si systém s knoty

Stačí, když si pořídíte truhlíky a zespodu do nich uděláte pár dírek, kterými provlečete savý provázek nebo tkaničku. Takto připravený truhlík naplňte zeminou, osaďte zvolenou zeleninu, a poté vložte do vyšší podmisky. Budete do ní pravidelně přidávat vodu a postupem času i hnojivo. Tento princip funguje jako samozavlažovací truhlík, kdy je rostlině stále přístupná voda. Nebudete muset tedy zalévat každý den, a to ani v parných dnech.

Po sklizni substrát vysypte a truhlíky a knoty důkladně očistěte, vydezinfikujte a nechte osušit. Pokud pěstujete například celer, můžete jej v truhlíku z balkónu přendat domů do chladnější místnosti a uchovat si ho i během zimy. Budete tak mít k dispozici čerstvou zelenou nať i bulvu.

Jaký vybrat substrát

Pro domácí pěstování zeleniny je nejlepší použít speciální organické směsi a odlehčenou půdu. Pokud máte klasickou zeminu, smíchejte ji s trochou kompostu. Rostlinám také prospěje pravidelné hnojení tekutými hnojivy, a to je jednou za jeden až dva týdny.

Pokud jste nezvolili metodu zavlažování pomocí knotů a budete pěstovat zeleninu v běžných truhlících či květnících, měli byste zajistit zelenině dostatek vláhy Zdroj: profimedia.cz

Zálivka je zdroj života

Pokud jste nezvolili metodu zavlažování pomocí knotů a budete pěstovat zeleninu v běžných truhlících či květnících, měli byste zajistit zelenině dostatek vláhy a každý den ji kontrolovat. Důležité je to především během slunných dní, aby nedošlo k nadměrnému vysušení. Nejlepší je zalévat hned po ránu, anebo večer, a to odstátou nebo dešťovou vodou.

