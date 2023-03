Totální debordelizace bytu nebo domu: Jak ho uklidíte jednou provždy? Podívejte

Nechte se inspirovat, jak pořádně a efektivně uklidit. Máme pro vás pár tipů, se kterými vám to půjde rychle a snadno. Vstupte do jara s harmonií a čistou i přehlednou domácností.

Uklizený byt je podmínkou klidu, pohody a příjemné vůně. Ovšem úklid zpravidla nepatří k oblíbeným činnostem. Pokud si ho však správně zorganizujete a naplánujete, může se jednat o docela příjemně strávený čas za poslechu hudby, kdy vám to půjde pěkně od ruky a samo. Jak tedy uklidit rychle, efektivně, bez velké námahy a s dobrou náladou?

Berte úklid jako relax

Pokud chcete mít setrvale uklizený byt, buďte systematičtí a uklízejte v malých dávkách pravidelně. Neznamená to, že byste měli uklízet každý den, ale v intervalech, které se odvíjejí od velikosti, počtu obyvatel a celkové zátěže bytu. V některých případek je to úklid jednou za týden, v jiných stačí i zhruba po měsíci.

Nepořádek se vám doma nezačne nekontrolovatelně hromadit a nikdy vás tak nezaskočí nečekaná návštěva, kdy byste pak mohli být snadno ve stresu. Spojte si úklid s pocitem odpočinku od běžné rutinní práce v zaměstnání a zpříjemněte si ji například příjemnou hudbou.

Nejprve si připravte veškeré čisticí prostředky, které na úklid budete potřebovat. Zdroj: Profimedia

Mějte úklidové prostředky po ruce

Nejprve si připravte veškeré čistící prostředky, které na úklid budete potřebovat, na jedno místo, ať nemusíte stále lítat sem a tam a zbytečně ztrácet čas. Pokud si kupujete velká balení, není od věci mít přelité či přesypané čisticí ingredience do menších nádob, bude se vám s nimi mnohem lépe manipulovat.

Zvolte správné tempo

Chcete mít úklid rychleji hotový? Pokud si chcete při úklidu podstatně zvýšit tempo, pusťte si k tomu dostatečně „nadupanou“ muziku, která vás nakopne a podvědomě popožene. V tuto chvíli si také připravte pár pytlů, do nichž roztřídíte podle materiálu nepotřebné a zbytečné věci.

Nejprve odshora dolů…

Abyste měli uklizeno nejen rychle, ale i efektivně, měli byste vždy postupovat systematicky a bez zmatků. Správná posloupnost jednotlivých úkonů vám totiž značně usnadní celý úklid bytu a nebudete se několikrát vracet na již uklizené místo. V počátku úklidu dodržujte pravidlo „odshora dolů“. Začněte tedy od stropu, kde jsou svítidla a od nejvrchnějších poliček. Otřete je na sucho od prachu. Postupně pokračujte směrem až k podlaze, kterou následně zameťte, vysajte a vytřete.

… potom odzadu dopředu

Stejně tak byste měli doma uklízet směrem od nejvzdálenějšího pokoje směrem dopředu, abyste se vyhnuli zbytečnému a zmatečnému přebíhání od jednoho koutu bytu k druhému. Dostali byste se do neefektivního kolečka, nejen vzhledem k úklidu, ale i času. Ve výsledku by vás to moc nemotivovalo, protože byste měli dojem, že stále nemáte nic hotovo. Jakmile máte uklizený jeden pokoj, přejděte k dalšímu.

Začněte náročnými prostory

Úklid lze začít i místnostmi, které jsou na údržbu nejnáročnější, a to je záchod a koupelna. Když s nimi začnete v počátku, kdy máte nejvíce sil, půjde vám práce mnohem lépe od ruky, než když si je necháte až na závěr. Naneste čisticí prostředek do WC, vany, umyvadel a nechejte působit po potřebnou dobu. Později je jen jednoduše opláchnete. Při rychloúklidu vyleštěte také upatlané zrcadlo, jeho lesk udělá velký efekt.

Počítejte však s tím, že do toalety ještě budete vylévat špinavou vodu a záchodovou mísu i podlahu bude ještě nutné dočistit. Koupelnu a toaletu byste měli však čistit pravidelně, a to nejen při větším úklidu, jeho dezinfekce by měla probíhat alespoň jednou do týdne.

Při rychloúklidu vyleštěte zrcadlo, jeho lesk udělá velký efekt. Zdroj: Profimedia

Jak na prach rychle

Pokud se chcete rychle zbavit prachu ze všech možných předmětů a polic, nemusíte je složitě ručně omývat a vysušovat, použijte ruční vysavač nebo běžný vysavač s prachovou násadou. Na závěr je můžete lehce přetáhnout vlhčenými ubrousky na prach.

Zbavte se zbytečností jednou pro vždy

Popřemýšlejte o věcech, které mít doma nepotřebujete a jen vám zbytečně zabírají místo. Za prvé si pro další úklidy ušetříte spoustu času a za druhé budete mít o všem lepší přehled. Každá věc by totiž měla mít také své řádné místo, díky čemuž zužitkujete i mnohé nevyužité úložné prostory. S organizací mnoha věcí vám pomohu i úložné boxy a krabice.

Nepotřebné věci roztřiďte do připravených pytlů a dejte do náležitého odpadu. Oblečení a staré hračky můžete nabídnou do seniorských a dětských domů nebo do různých charitativních zařízení.

