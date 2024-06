Dřevěné lamely každý často zbytečně vyhazuje, i když ve skutečnosti stále nabízí široké spektrum možností k využití. Poradíme vám proto, jak můžete efektivně proměnit staré dřevěné lamely v užitečné a esteticky působivé prvky do vašeho domova či na venkov. Stačí zapojit trochu kreativity a fantazie!

Ať už hledáte inspiraci pro interiér nebo zahradu, lamely vám mohou poskytnout to, co potřebujete. Zároveň i samotná výroba může být pro vás skvělou formou relaxace, při níž zapomenete na všechny starosti a svoji pozornost budete soustředit pouze na práci rukou. Využijte tudíž to, co máte k dispozici, k vytvoření něčeho unikátního a krásného.

Vyrobte si z nepotřebných dřevěných lamel designový stůl podle video návodu na YouTube, na kanálu Woodworking Guide:

Stylové obklady na stěny

Dřevěné lamely mohou v interiéru vytvořit útulnou atmosféru a přidat do prostoru dynamičnost. V exteriéru zase mohou sloužit jako stylový obklad na fasádu domu nebo zahradní altán. Obklady z lamel jsou v současné době rovněž velmi populární, a to díky jejich přirozenému vzhledu a snadné údržbě. Navíc poskytnou skvělou izolaci a ochranu před povětrnostními vlivy.

Dřevěné lamely dodají obývacímu pokoji moderní styl.

Originální nástěnné dekorace

Nástěnné dekorace jsou jedním z nejoblíbenějších způsobů využití dřevěných lamel. Lze je snadno sestavit do různých geometrických tvarů nebo z nich můžete vytvořit zajímavé mozaiky či abstraktní umělecká díla.

Stačí si vybrat vhodné barvy, které ladí s vaším interiérem a lamely natřít. Můžete je však nechat i v přírodním vzhledu. Pak už se jen nechte vést vaším kreativním duchem a pusťte se do tvoření!

Praktické zahradní prvky

Dřevěné lamely můžete použít i k vytvoření elegantních záhonových ohrad, kompostérů nebo vertikálních zahrad. Takové zahradní prvky nejenže vypadají krásně, ale jsou také velmi praktické. Jakmile si některý ten zahradní prvek vyrobíte, nezapomeňte ho na závěr ošetřit také povrchovou úpravou proti vlhkosti, aby se dřevo po čase nezačalo kroutit.

Z malých lamelek můžete vyrobit i multifunkční bedýnku.

Kreativní nábytek na míru

Další možností je výroba nábytku na míru, jelikož z dřevěných lamel lze snadno sestavit jedinečné kousky, které přesně zapadnou do vašeho interiéru. Můžete si z nich vytvořit třeba police, stoly nebo dokonce i lavice.

S trochou fantazie a základním nářadím tak dokážete proměnit nepotřebné lamely v nábytek, který je odolný a má dlouhou životnost.

Dekorativní doplňky do domácnosti

Nezapomeňte ani na drobné dekorativní doplňky, které mohou dodat vašemu domovu osobitý ráz. Z dřevěných lamel lze vyrobit rámečky na fotografie, svícny nebo dokonce věšáky na klíče.

Tyto malé detaily mohou významně ovlivnit celkový dojem z interiéru a jejich výroba je také skvělou příležitostí k zapojení celé rodiny. Společné tvoření může být totiž velmi zábavné a i prospěšné.

