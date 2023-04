Guma na špínu: Jak používat nanohoubičku správně? Většina lidí to neví

Melaminová houbička nebo nanohoubička dokáže při úklidu ušetřit hodně nervů. Stačí vědět, kde a jak ji použít.

Zvláštní bílé houbičky se čím dál častěji objevují i v českých drogeriích. Kdo by si je koupil na mytí nádobí, nejspíš balík rychle vyhodí a vrátí se zase k oblíbeným kouskům. Po použití na nich totiž zůstává skvrna po tom, co myly, někdy se dokonce drolí a rozhodně vydrží méně použití než klasické houbičky na nádobí. Proč? Jednoduše proto, že na nádobí vůbec nejsou určené! Tyhle houbičky totiž slouží výhradně k úklidu. A k němu mají téměř kouzelné předpoklady.

Co je to nanohoubička?

Nanohoubička připomíná kousek bílého, velmi pevného molitanu, ale materiál, z něhož je vyrobená, se jmenuje melamin. Ačkoli je samotný melamin při čištění bezpečný, patří mezi látky, které by se rozhodně neměly dostat do lidského ani zvířecího organismu (viz Jedovaté mléko). Proto je důležité při používání houbiček dodržovat základní pravidla. Předměty, které to snesou, po čištění opláchneme vodou, pečlivě si také umyjeme ruce nejlépe vodou a mýdlem. Pokud se houbička při čištění drolí, je potřeba všechny zbytky zamést nebo raději vyluxovat. A nenecháváme houbičky ležet tak, aby byly dostupné dětem nebo domácím zvířatům. Což ale platí i pro většinu jiných čisticích prostředků.

Dobře se dostanou do drobných otvorů a záhybů Zdroj: Shutterstock

Jak to funguje?

Na první pohled houbička nesaje moc dobře vodu a ani by to dělat neměla. Používá se ovšem nejenom téměř bez vody, ale bez jakýchkoli dalších čisticích prostředků. Nefunguje totiž jako klasická čisticí houbička, kterou namočíme, přidáme prostředek a silou, působením chemie a díky vodě špínu vpodstatě odmočíme. Nanohoubička připomíná mnohem víc školní houbu na mytí tabule. Do velmi jemných otvorů v její struktuře (odtud také přídomek nano) se totiž znečištění z povrchu jakoby vpije. To je také důvod, proč po vyčištění zůstává na první pohled špinavá. Ve většině případů s ní ale můžeme dál čistit, případně znečištěné místo odlomit nebo odstřihnout a pokračovat s čistou částí.

Vyčistí velmi špinavé boty Zdroj: Shutterstock

Jak nanohoubičku používat?

Podobně jako houbu. Není potřeba na ni nijak zvlášť tlačit, většinou to vede jen k většímu drolení, o které nestojíme. Čím víc se totiž z houbičky odrolí, tím dřív ji budeme muset vyměnit za novou. Před použitím bychom ji měli lehce navlhčit, přebytečnou vodu případně otřít a znečištěné místo začít jemně třít. Většina skvrn zmizí po pár tazích. Pokud čistíme třeba počmáranou stěnu nebo jiný savý materiál, je lepší postupovat po částech. Vyčistit jedno místo, pak houbičkou pootočit, případně odstřihnout, a teprve potom pokračovat zase vedle. Tím zajistíme, že se třeba barva zbylá po fixách nebude na stěně přenášet dál. Při čistění neporézních materiálů, jako jsou třeba lakované nebo laminované kuchyňské skříňky, ovšem nic podobného nehrozí a můžeme „gumovat“, dokud nám to povrch houbičky bez drolení dovolí.

Mastnotu na vodovodních bateriích odstraní dobře Zdroj: Shutterstock

Na co se nehodí?

Nemá smysl je používat na už zmíněné mytí nádobí. Krom toho ale příliš neuspějí ani proti vodnímu kameni a dalším nečistotám, které se zachycují na vodovodních bateriích či sanitě. Mastnotu z nich ale odstraní dobře. Používat bychom je neměli ani k čištění ovoce anebo zeleniny, kvůli melaminu, který by se do nich mohl teoreticky uvolnit. I když je to málo pravděpodobné, jistota je jistota. Příliš se nehodí ani na utírání prachu – částečky se totiž na houbičce hromadí, takže zabraňují efektivnímu čištění zažraných skvrn, a přitom se z ní obtížně myjí. Na prach je proto lepší použít klasický hadřík. Kvůli drolení také houbičky nedokážou dobře odstranit shluky špíny, jako jsou například zaschlé zbytky jídla. Takovou špínu je lepší odstranit nejprve jinak a nanohoubičkou místo případně dočistit.

K čištění karoserie a voskování se prodávají speciální nanohoubičky Zdroj: Shutterstock

Jedovaté mléko

Melamin stál v roce 2008 za jednou z největších dětských otrav v historii. Někteří čínští potravinářští producenti totiž ředili mléko, a aby tuto skutečnost zamaskovali, přidávali do něj právě melamin. Ten uměle zvyšoval hladinu dusíku v mléce a navozoval tak dojem, že obsahuje adekvátní množství bílkovin. Ukázalo se ovšem, že melamin v těle reaguje s kyselinou kyanurovou a způsobuje vznik ledvinových kamenů. Kvůli požívání kontaminovaného mléka, běžného nebo sušeného kojeneckého, tehdy skončilo se zdravotními problémy přes 50 000 dětí a nejméně šest jich podle oficiálních údajů zemřelo. Do Evropské unie se mléko ani mléčné výrobky z Číny dovážet nesmějí, od této aféry (i předchozích s čínským krmivem pro domácí mazlíčky, které rovněž vedly k úmrtím) ovšem regulační orgány jednotlivých států, i ty společné evropské, kontrolují potraviny pocházející z Číny ještě pečlivěji.

Vyčistí připečené zbytky mastnoty z pekáčů Zdroj: Shutterstock

VYČISTÍ TO?

Nanohoubičky se dobře hodí pro odstranění špíny, s níž jsme si zatím jinak nedokázali poradit. Podle našich vlastních zkušeností

dobře odstraní:

čáry propiskou na laminátových skříňkách

fixu z linolea

připečené zbytky mastnoty z pekáčů

velmi špinavé boty, třeba bílé tenisky

rámy plastových oken

skvrny na stěnách, například od mastných prstů nebo bláta

Zdroj: Časopis Receptář