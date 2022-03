Jak si snadno povléct peřinu? Nejrychlejší je chytrý trik s kolíčky na prádlo

Povlékání peřin je činnost, kterou spousta lidí – zejména malého vzrůstu – skutečně nemá rádo. Je velký rozdíl v tom, když jednoduše zvednete ruce a povlak se sám stáhne, než když se musíte postavit na postel a poskakovat, abyste docílili stejného výsledku. I na povlékání postele ale existují triky, které jej udělají snazší.

Styly povlékání samozřejmě také záleží na tom, v jakých zeměpisných šířkách se pohybujeme. Něco jiného je, když na dovolené spíme jen pod prostěradlem, jiné je spaní ve spacáku. V našem prostředí ale prostě musíme povlékat povlečení klasicky, takže se nám jistě triky na usnadnění práce hodí.

Povlékání peřiny si můžeme ulehčit. Zdroj: fizkes / shutterstock.com

Peřina jako nepřítel

Převlékání povlečení na velké peřině, ať už na jednopostel nebo dvoulůžko, může peřinu změnit v našeho největšího nepřítele. S peřinou jsme se jistě prali všichni. Buď se nám vevnitř přetočila, až se spletly rohy, nebo jsme se po cestě k rohům úplně ztratili… Nakonec asi každý z nás volí ten způsob, kdy povlak na peřinu otočíme naruby, chytneme rohy a pak ji prostě setřeseme. Je tu tak 90% pravděpodobnost, že se nám to povede napoprvé. Ale co trik, s nímž by byl úspěch zaručen?

Kolíčky pomohou – trvá to 2 minuty

Technik dokonce existuje více. Ale my vám dnes představíme tu nejjednodušší, a to je technika kolíčku na prádlo. Spočívá v tom, že peřinu navlékáme klasickým způsobem, ale ještě k tomu použijeme kolíčky na prádlo. Právě ty nám usnadní povlékání a předejdou spoustě potíží, zejména s problematickými čtyřmi rohy – rohy peřiny i rohy povlečení, které se prostě často míjí.

Jak kolíčky použijeme? Na konce uzavřené části povlaku prostě nasadíme dva nebo tři kolíčky a pak s nimi začneme zběsile třepat, aby peřina zapadla na své místo. Tato technika vám zabere asi dvě až tři minuty.

Že si to neumíte představit? Vyzkoušejte, je to skutečně snadné.

Povlékání peřiny většinou nesnášíme, ale čistě povlečená postel je rozkoš Zdroj: New Africa / shutterstock.com

K dalším technikám a vychytávkách pak patří i technika "burrito", která přesně odpovídá tomu, jak burrito vypadá, nebo technika skládání, při níž peřinu na posteli rozložíme, složíme podélně na polovinu a pak rozložíme uvnitř potahu.

Na video s dalším trikem, jak vyměnit povelčení snadno a rychle, se podívejte tady:

Každopádně je dobré volit i povlečení se zipem anebo jednoduchými druky. Každé ulehčení se počítá.

