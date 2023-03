Obraťte porcelánový hrnek po babičce. Možná máte doma vzácný kousek za tisíce!

Máte doma pár kousků nádobí po babičce? Možná pijete z hrnku, jehož cena přesahuje tisíce korun! Stačí se podívat na jeho vnější dno. Jak poznat drahý porcelán?

Zpravidla se některé kousky nádobí a porcelánu dědí z generace na generaci a často je využíváme k běžné denní potřebě. Pokud tedy neznáme jeho hodnotu. Cenné kusy bývají pak používány spíše k vzácným příležitostem. Jestliže nevíte, jaké nádobí doma ve skutečnosti máte, poradíme vám, jak to můžete zjistit a na co si dát pozor.

Top 5 pokladů, které máte možná doma a nevíte o nich, můžete vidět ve videu:

Tradiční porcelán

Původně byl tento vzácný materiál objeven a vyráběn v Číně. Zhruba již od 7. století př. n. l. se zde vyráběl takzvaný protoporcelán. Moderní podoba porcelánu vznikla až v 7. století našeho letopočtu a postupně se rozšířila do celého světa. Na evropském kontinentě byl pak velmi oblíbený a ceněný během 17. a 18. století, a to mu zůstalo až do současnosti.

Původně byl tporcelán objeven a vyráběn v Číně. Zdroj: shutterstock.com

Podívejte se na vnější dno hrnku

Pravé porcelánové výrobky jsou označeny na spodní straně značkou, která vám o něm hodně sdělí. Obsahuje totiž podstatné informace o druhu, původu a stáří. Značka se mohla v průběhu času měnit, a to podle výrobce nebo majitele. Proto je nutné značku náležitě prozkoumat.

Další indicie vzácnosti porcelánu

Dalším důležitým znakem kvalitního porcelánu je i jeho celkový vzhled. Jakostní porcelán bývá lehký, ale zároveň dostatečně pevný. Jeho design mívá punc jisté elegance a často je zdoben důkladnou kresbou, která byla provedena kvalitními barvami, například zelenou, červenou, zlatou nebo černou. Mívá tudíž stále plné kontury i odstíny bez výrazného opotřebení a kazů.

Cenu hrnku zkuste zjistit na internetu

Samozřejmě se vždy můžete poradit i se zkušeným starožitníkem, ale v dnešní době vám s určením ceny porcelánu pomůže i internet. Najdete tam mnoho jednoduše dostupných databází, které vám dokonce podle náležité značky ze spodní strany nádoby pomohou s konkrétní identifikací. Často tu narazíte i na nadšené sběratele, kteří pořádají veřejná fóra a poradí vám tam.

Design drahého porcelánu bývá zdoben důkladnou ruční kresbou. Zdroj: shutterstock.com

Každý výrobce má i své symboly

Charakteristickým výjevem jsou na mnoha značkách i symboly, které se k dané oblasti nějakým způsobem vážou. Například míšeňský porcelán má ve značce dva zkřížené meče. Porcelánka z Březové zas dvě zkřížená hornická kladiva s královskou korunkou a nápis „Pirken-Hammer“. Bavorský modrobílý erb označuje královskou manufakturu v Nymphenburg. Značkou berlínské královské manufaktury je pak královské žezlo.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.kuchyne.bydleniprokazdeho.cz, www.udalosti247.cz