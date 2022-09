Možná máte doma vzácný kus porcelánu za tisíce: Stačí se podívat na dno

Máte doma po babičce zbylý kus nádobí a zajímalo by vás, jak poznat, jestli se náhodou nejedná o drahý porcelán? Máme pro vás pár tipů, čeho byste si měli všímat.

Něco málo o historii porcelánu

Tradiční porcelán je dodnes značně populární a poměrně drahý. Původně byl objevený a vyráběný v Číně. Od 7. století př. n. l. se jednalo se takzvaný protoporcelán. V dnešní podobě se vyskytuje od 7. století n. l. a z Číny se postupně rozšířil po celém světě. V Evropě zažil velký boom v období 17. a 18. století, kdy byl považován za nesmírně cenné zboží.

Cesta ke správnému složení hmoty byla v Evropě lehce trnitá a některé snahy místních keramiků dokonale napodobit čínský porcelán selhaly. Až v roce 1708 vše vyřešil Ehrenfried Walther von Tschirnhaus. Byl tvůrcem receptu, kdy zkombinoval suroviny, které obsahovaly speciální druh kaolínu – coldický jíl, vápenatý alabastr a křemičitý písek.

Porcelánové výrobky mají na spodní straně dna značku, z kterých se dá vyčíst podstatná část důležitých informací. Zdroj: shutterstock.com

Všímejte si tajemného „razítka“

Porcelánové výrobky mají na spodní straně dna značku, z kterých se dá vyčíst podstatná část důležitých informací. Proto si každý domácí kousek porcelánu prohlídněte hezky zblízka. Dozvíte se, jaký druh porcelánu vlastníte, odkud pochází a dobu výroby. Každá porcelánka měla kdysi značku, kterou postupem času měnila dle nové výroby, anebo jiného majitele.

Co vše ze značky vyčtete

Častá značka mnoha porcelánek je ve tvaru kulatého razítka a zpravidla uvádí iniciály majitele nebo jméno lokality, kde se porcelánka nachází. Tovární značky jsou tištěny barvou typickou pro konkrétní porcelánku, například zeleně, červeně, černě.

Například na porcelánu vyrobeném do roku 1830 v Horním Slavkově se nachází symbol S. Následně až do roku 1870 velké S a slovo Schlaggenwald a od roku 1867 měl porcelán označení s nápisem Haas&Czjzek in Schlaggenwald. Horní Slavkov i Chodov je typická značkou s jehličnatými stromky.

Míšeňský porcelán má zas ve své značce zkřížené meče. Výrobky z porcelánky v Březové mají ve znaku dvě zkřížená hornická kladiva s královskou korunkou a nápis „Pirken-hammer“. Jejich historický porcelán je charakteristický nebývalou zdobností. Pro královskou manufakturu v Nymphenburg jsou ve značce příznačné variace na bavorský modrobílý erb. Značkou berlínské královské manufaktury je královské žezlo. Prostě každá porcelánka se dá ze značky vyčíst a je to zajímavé pokoukání.

Není porcelán jako porcelán

Výrobky porcelánu se dají v podstatě rozdělit do několika tříd. Odlišnosti najdete v jejich kvalitě, zpracování, tloušťce střepu a barvách.

Jak poznat porcelán střední třídy

V první řadě to poznáte podle dostupnějších cen. Jednotlivé kusy výrobků bývají silnější střepem a těžší. Protože je pro výrobce důležitější spíše kvantita než kvalita, bývá nádobí potištěné „narychlo“ a tudíž není dokonale bezchybné. Potisk je někdy nerovný nebo začíná a končí u ucha. Někdy dochází dokonce k tomu, že se potisk lehce smývá a opotřebovává, tudíž je časem nejasný a méně barevný. Převážně se z něho vyrábějí konvice, hrnky a kuchyňské dekorace.

Pravé porcelánové kusy jsou většinou ručně malované. Zdroj: shutterstock.com

Jak poznat prvotřídní kvalitu a luxus

Většinou tyto výrobky rozeznáte na první pohled, protože mívají tenký a jemný střep. Až je mnohdy obdivuhodné, jak může být tento materiál tak pevný a odolný. Zároveň je tento druh porcelánu samozřejmě neskutečně lehký. V celkovém pohledu bývá propracovanější a elegantnější. Nikdy na něm nebývají kazy a neopotřebovává se.

Pravé porcelánové kusy jsou většinou ručně malované. Když je použit potisk, je vždy proveden kvalitními barvami a zdobení je precizně provedeno. Nebývá jen po obvodě, ale často jsou motivy i pod uchem nebo uvnitř nádoby.

