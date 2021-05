Jak poznáte v obchodě skutečně kvalitní kávu. Podle ceny to rozhodně není

Když v obchodě zabrousíte do oddělení kávy, můžete být překvapeni, kolik balíčků je na policích vystaveno. Češi totiž patří mezi milovníky kávy a rádi si svůj ranní nakopávač vychutnají. Jak ale poznat kvalitní kávu?

Volba kvalitních kávových zrn je důležitější než metoda, jakou kávu připravujete. Je jedno, zda máte doma nebo v práci kávovar, používáte moca konvičku nebo frech press. Chuť kávy samozřejmě příprava ovlivňuje, ale z nekvalitního produktu lahodný nápoj nedostanete.

Jaký druh kávy si vybrat?

Existují dva druhy kávy, Arabica a Robusta. Víte však, co se pod těmito, až magickými názvy, skrývá?

Káva Arabica

Arabica je druh kávovníku, který je jak ze zemědělského, tak z finančního hlediska náročnější na pěstování. Kávové zrno je protáhlé a rýha uprostřed připomíná písmeno S. Mnoho lidí ji má raději než Robustu, jelikož má jemnou, sladce ovocnou chuť, zakončenou typickou kyselostí. Tato odrůda pochází z Afriky. Konkrétně z Jemenu a Etiopie. Dnes ji však pěstují hlavně v Jižní Americe.

Káva Robusta

Její pěstování je méně nákladné, jelikož je to odolná rostlina. Kávové zrno je kulatější s rovnou rýhou. Její chuť je nahořklá a zemitá. Má také mnohem více kofeinu než Arabica, a to 2,7 % oproti 1,5 %. Nyní se pěstuje ve Vietnamu, Brazílii a Indonésii.

Směs Arabicy a Robusty

Aby byla cena kávy dostupnější, tyto dva druhy se míchají. Na balíčku kávy tak uvidíte nápis „směs Arabica a Robusta" a „Espresso". Na tento způsob přípravy je totiž tato směs ideální. Dohromady má mix příjemnou chuť, takže se ho nemusíte bát.

Jednodruhové kávy se většinou praží středně Zdroj: Shutterstock

Jednodruhová nebo vícedruhová káva?

Pokud nejste nadšený „kávičkář", který chce pomocí kávy obletět svět, klidně si kupte vícedruhovou kávu. Pokud vám však nevadí připlatit si a chcete poznat sezónní jednodruhové kávy, připravte se na specifické a originální chutě.

Jak moc má být káva pražená?

Jednodruhové kávy se většinou praží středně. Přepražená káva totiž ztrácí svou specifickou chuť a aroma. Levnější kávová zrna ve velkých balících se většinou praží do tmavých odstínů, aby byla chuť intenzivnější. Potlačí se tak také případné nedostatky kávových zrn. Abyste se vyhnuli spáleným kávovým zrnům, raději si kupte středně praženou. Na balících je to často znázorněno zabarvenými obrázky kávových zrn. Je jich většinou 5, takže lehce poznáte, že nejlepší by měla být trojka až čtyřka.

Kvalitní kávu si vychutnáte nejlépe. Zdroj: gpointstudio / Shutterstock.com

Jak poznat čerstvou kávu

Pokud jste už zjistili původ kávy, druh zrn a styl pražení, nyní byste se měli zaměřit na čerstvost. Nejlepší je samozřejmě káva čerstvě pražená, to znamená, že byste ji měli koupit maximálně tři týdny po upražení. Takovou kávu však ve velkých obchodech najdete jen stěží. Pokud ano, snažte se pořídit kávu co nejčerstvější a ideálně ji spotřebovat do 2 měsíců od data pražení. Výrobci často neuvádějí toto datum, ale dobu expirace. Ta je u kávy dva roky. Z toho si můžete lehce vypočítat, kdy se káva pražila a byla zabalena.

Jak poznat kvalitní kávu

Na co se tedy v oddělení kávy zaměřit? Nejkvalitnější je káva zrnková. Z ní si můžete vybrat dva druhy druhy – Arabicu, která je sladší a kyselejší nebo Robustu, která je nahořklá a zemitá. Existují také směsi těchto druhů, které se ideálně hodí k přípravě espressa. Nekupujte kávu vysoce praženou, chuť je sice intenzivnější, nepoznáte však žádné jemné podtóny. Pokud by vás lákala jemnější chuť, zaměřte se na jednodruhové kávy, jejíž zrna jsou středně pražená. Kvalitní káva rovná se čerstvá. Kupujte tedy co nejčerstvěji upraženou, nejlépe v malém balíčku, který dokážete spotřebovat do dvou měsíců. Uskladněte ho na temném a suchém místě, nejlépe bez přístupu vzduchu.

Zdroj: espressocoffeeguide.com, styl.instory.cz