Kupujete pravé máslo? Tímhle výrobci klamou zákazníky. Dejte si pozor

Jsou másla prodávaná u nás pravá, anebo se musíme obávat i nekvalitních výrobků tohoto typu? Co vás může oklamat? Díky standardům, různým označením a také konktrolám je dnes mezi másly docela jasno, stejně se ale najdou takové výrobky, které vás můžou mást.

Máslo na hlavě nebo v košíku?

Ceny všeho, ale také másla a mléčných výrobků rostou a každý nákup je tak trochu honbou za pokladem. Co nás čeká v policích lednice v obchodě s potravinami tentokrát? Často porovnáváme ceny másel, které známe a do toho se objeví značka nějaké podivné novinky. I když je čtvrtka, tedy 250 g, typickou váhovou kategorií, najdou se i výjimky. A pak jsou tu různá označeni.

Díky uvádění ceny za gram máme docela dobrou představu o tom, jak si vedou výrobky po této stránce. Ale co jejich kvalita? Proč je něco čerstvé máslo a něco jen máslo? Na některých kostkách slovo máslo ani nenajdete. Na co koukat a kde jsou rozdíly?

Co je pravé máslo?

Máslo je de facto mléčný tuk, a proto je také jedním z kvalitativních kritérií procentuální obsah tuku. Vše, co je označené jako máslo, musí obsahovat minimálně 80 % tuku, nejčastěji 82 %, ale méně než 90 %. Když se ovšem rozhlédnete po chladicím boxu, možná padne váš zrak i na máslo nedělní, které je obohaceno o 5 % smetanového zákysu a uvádí jen 77 % tuku.

Obsah vody je na druhou stranu maximálně 16 %, což se však běžně na obalech ani neuvádí a tento fakt se považuje za neměnný standard, jehož nesplnění by bylo klamáním zákazníka.

Máslo obsahuje také sušinu, vitamíny a minerály. Neměla by se v něm objevovat éčka ani sůl, což je běžné například v Británii. Nicméně másla, která jsou úmyslně osolená, toto uvádějí i ve svém názvu.

Také značení BIO na másle není možné použít jen tak. Musít pocházet z ekologického zemědělství.

Na obalu másla je také údaj o jeho spotřebě, která se pohybuje zhruba okolo 40 dnů od výroby, v případě čerstvého másla je to ale jen polovina. Žluklá másla jsou neprodejná.

V případě stolního másla jde o výrobek, který rozhodně není čerstvý, ale mražený. Dokonce až dva roky. Poté, co opustí mrazírenské zásoby, by mělo být takové máslo spotřebováno do 20 dnů.

Kvalita másla u nás

V roce 2022 časopis dTest vyzkoušel kvalitu šestnácti nejběžnějších másel. Dobrou zprávou je, že plný počet těchto výrobků prošel zkouškou pravosti na výbornou, respektive všechna másla obsahovala udané procento tuku, nejčastěji tedy klasických dvaaosmdesát procent.

V čem nás tedy producenti tahají za nos? Nejčastěji je to v označení. Nyní už znáte označení výrobků a co znamenají. Pokud se setkáte s produktem, který je částečně rostlinného původu, určitě na něm nenajdete označení máslo. Místo toho se můžete setkat se slogany „Dokonalé spojení rostlinného tuku a másla“ a určitě se blíž podívejte i na „dobře roztíratelné“ výrobky podobné máslu. Pravé máslo by totiž nemělo obsahovat zahušťovadla, škrob, ale ani rostlinný tuk, i když může obsahovat oněch 82 % tuku, nejde jen o mléčný produkt.

Dalším chytákem je váha, ale zde vás může zachránit právě cena vyčíslená i na jeden gram, což už je dnes poměrně běžné, právě pro snadné srovnání. Může vás ošálit fakt, že velikostí vypadá balíček stejně jako klasická čtvrtka, ale váží pouhých 200 g. Ať už je takové máslo pravé či ne, cenou vás přímo uhrane, protože samozřejmě bude vycházet o poznání lépe.

