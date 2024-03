close info Profimedia

Ema Novotná 27. 3. 2024 clock 2 minuty video

Poznat, jak moc máte nabitou baterii v telefonu, není zas tak velký problém. Ale co baterie, které se používají například do ovladače a jiných spotřebičů? Poznáte to metodou odrazu, podívejte.

Noční můra mnohých milovníků televize. Vybitá baterie v dálkovém ovladači. Není mnoho způsobů, jak tomuto nepříjemnému jevu předejít. Jediná věc, kterou můžete udělat, je naučit se rozpoznat, jak moc je baterie nabitá, a kolik jí přibližně zbývá do kompletního vybití. A věřte, nevěřte, dá se to zjistit docela rychlým a efektivním způsobem. Nazývá se metoda odrazu. Video, jak zjistit, jestli je vaše tužková baterie nabitá, najdete na Youtube kanále The Action Lab: Zdroj: Youtube Metoda odrazu U alkalické baterie AA je velice snadné poznat, jak dlouho vám ještě vydrží. Vše spočívá ve dvou důležitých a jednoduchých krocích. Spusťte baterii volným pádem z menší výšky na rovnou plochu a sledujte, jak moc se odrazí. Pokud baterie po nárazu se zemí vůbec neposkočí, či se odrazí pouze málo, znamená to, že je nabitá, a vy se nemusíte strachovat, že se vám v blízké době vybije ovladač. Pokud se odrazí středně, je baterie napůl nabitá, a pokud se odrazí hodně vysoko, je pomalu čas kupovat novou. Zkrátka, čím více se baterie odrazí od pevné plochy, tím méně nabitá je. close info Profimedia zoom_in To, jestli je baterie vybitá nebo nabitá, poznáte metodou odrazu, která je velice jednoduchá a velice efektivní. Čím to je? Můžete to brát i jako takový fyzikální pokus. Při použití baterie se mění fyzikální vlastnosti elektrod. Anoda alkalické baterie AA je z gelovité látky. To zjednodušeně znamená, že při používání baterie se gel změní na pevnou látku. Nepoužité baterie tudíž mohou při pádu absorbovat gel, což znamená, že se od země odrazí pouze minimálně. Když ale není gelu v baterii dostatek, nemůže ho pevná vnitřní konstrukce absorbovat. Proto se použité a téměř vybité baterie odrazí vysoko. Takže až budete opět na pochybách, jestli náhodou není čas na výměnu baterií, můžete být klidní a tuto metodu vyzkoušet. Související články close Domov a bydlení 7 květin, které vydrží až neskutečně dlouho ve váze video close Domov a bydlení Tyto rostliny pokvetou ve vaší koupelně jako blázen video Zdroje: www.denik.cz, www.rady-kutilum.com

