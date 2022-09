Jak poznat dobrý burčák? Nenaleťte prodejcům na obyčejný zkvašený mošt

Těšíte se na výbornou chuť burčáku, který s sebou nese vinobraní? Prodejci ovšem nejsou vždy úplně poctiví. Jak poznáte, že se jedná o podvod? Držte se těchto tipů, které vám pomůžou odhalit pravý burčák!

Klasický burčák by měl obsahovat 1-7 % alkoholu. Je vyráběný zejména z letošní úrody tuzemských hroznů, které se sbírají od 1. srpna do 30. listopadu. Díky obsahu kvasinek má burčák veliké množství vitaminu B, který je dobrý především na správnou činnost mozku a srdce. Abyste poznali kvalitní burčák, musíte zapojit skoro všechny vaše smysly a my vám řekneme jak!

Správná barva burčáku

Nejdříve zapojte svůj zrak. Pokud držíte v ruce burčák z bílých hroznů, jeho barva má být mléčně bílá až světle žlutá. Kvasinky dodají této barvě zakalení. Jestliže je barva narezlá až průhledná, nejspíše máte burčák namíchaný s vodou. Dalším špatným faktorem burčáku je tmavá, nahnědlá barva. Může to znamenat kombinaci hroznů s jablky nebo starší výrobu. V případě, že je burčák už starý, obsahuje více alkoholu i mrtvých kvasinek.

V načepované lahvi můžete zpozorovat malou usazeninku, která vzniká ze zbytků kvasinek a hroznů. Na dně by se neměla vyskytovat větší usazenina, ve které by byly nežádoucí kousky jablek. Posledním znakem kvalitního burčáku jsou bublinky. Kvasinky, které burčák obsahuje, neustále pracují a vytvářejí tak oxid uhličitý. Proto ve vaší skleničce musejí být uvolňující se bublinky a pěna.

Lahev burčáku nikdy nedozavírejte. Mohla by vybouchnout kvůli pracujícím kvasinkám. Zdroj: Shutterstock

Sluch a čich napoví

Stále zůstaneme u kvasinek. Při přiložení skleničky k uchu uslyšíte lehké šumění. Následně si přivoňte a pokud ucítíte hrozny a kvasný buket, pak je všechno naprosto v pořádku.

Dokonalá, vyrovnaná chuť

Nejdůležitější ovšem je, abyste si na burčáku pochutnali. Jeho chuť ovlivňuje jak kvalita zpracování, tak fáze, ve které se zrovna nachází. Když se trochu napijete, ponechte chvíli tekutinu v ústech. Cítit byste měli lehkou kyselinku. Zkušení díky chuti poznají i odrůdu. Jestliže budete mít burčák, který je na vrcholu, pak ucítíte symetrickou chuť. Nebude ani moc sladký, ale ani moc trpký.

Kupujte z prověřených vinařství

Jistě už jste viděli stát u silnic stánky, které burčák nabízejí. Bohužel se velmi často jedná o podvod. Burčák je nejlepší pouze pár hodin, a proto je vhodné mít ho přímo od zdroje. Nakupujte tudíž raději od vinařů, kde máte kvalitu zaručenou.

U prověřeného obchodníka se nemusíte bát podvodu. Zdroj: Shutterstock

Jak vzniká burčák?

Po vylisování hroznů se nechá tekutina na pár dní odstát, aby zkvasila na mírný alkoholický nápoj s obsahem neprokvašeného přírodního cukru. Burčák se pije v krátkém období, kvůli rychle pracujícím kvasinkám. Častěji je vyráběn z bílých hroznů, ale můžete narazit i na červený burčák z modrých hroznů.

