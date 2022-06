Jak bezpečně poznat pravý včelí med a nenechat se ošidit

Stáčení medu fičí v plných obrátkách a nabídka tekutého zlata bude opět dosti rozsáhlá. Jak se nenechat napálit? Lze nějak poznat pravý včelí med od toho falšovaného?

Jestliže nemáte žádného „dvorního“ dodavatele medu, zkuste se zeptat přátel či známých, jestli ho nemají oni. Vždy je lepší koupit na doporučení, než pořídit zajíce v pytli. Jestliže jste nuceni zakoupit med v obchodě, tak alespoň pečlivě čtěte etiketu, neboť by tam mělo být uvedeno vše potřebné. Na některém „medu" se můžete dočíst to, že se vlastně jedná pouze o sirup s přídavkem medu.

Není med jako med. Zdroj: Shutterstock

Kvalita medu dle norem

Správnou kvalitu medu kontroluje Státní veterinární správa a Státní zemědělská potravinářská inspekce. Tato dvě zařízení dohlížejí na pravost medu, do jaké míry je ředěný, zda neobsahuje nevhodná léčiva či pesticidy, což se u českého medu odhalí zřídkakdy.

Rozdíly mezi medem pravým a falšovaným

Myslíte si, že pravý med jen tak nepoznáte? Máme pro vás několik tipů, jak to rozpoznat lze:

med takový, jaký má být, by měl při konzumaci v krku mírně pálit

kapka medu se na savém papíru nebude vsakovat

po nějakém čase ve spíži by měl pravý med začít krystalizovat

zapálíte-li med a objeví se jiskřička nebo plamen, máte v ruce med pravý

neměl by pěnit, ale pozor, po prvním otevření se pěna může vyskytnout a není to nijak špatně

když dáte lžíci medu na talířek a ten naklopíte, tak se med bude táhnout

neměly by se od sebe oddělovat jednotlivé vrstvy medu

Naopak med pančovaný:

nekrystalizuje

zbystřete u hodně tmavého medu, ten by mohl být dobarven karamelem

je ředěný

pokud litr medu váží méně než jeden kilogram, je falšovaný, protože kvalitní med by měl mít dokonce 1,4 kg

textura falešného medu je hrubější

na povrchu je pěna (nejen při prvním otevření)

když dáte lžíci medu na talířek a naklopíte ho, med se bude rozjíždět naplocho

U českých medů se kvality obávat nemusíte, spíše si dejte pozor při nákupu medu ze zemí mimo Evropu a z Číny, tam se mohou vyskytnout pesticidy či nevhodné léčivé látky, jako jsou antibiotika, protože v některých státech nejsou zakázána.

Včelaření je krásný koníček, který s sebou přináší občas i starosti. Zdroj: Profimedia

Práce, práce a zase práce

„Češi by chtěli všechno zadarmo" - jistě tuto hlášku znáte a bohužel, nedá se jinak než souhlasit. Ale uvědomte si, co včelař vše okolo včelstev musí dennodenně podnikat. Po své práci, ve svém volném čase, neboť to obvykle není hlavní zdroj jeho obživy. Je to krásný a náročný koníček, který nese zasloužené ovoce. Takoví včelaři na prodaném medu moc nezbohatnou, protože náklady a čas rozhodně s finančním ohodnocením nekoresponduje. Proto nevybírejte ten nejlevnější med v okolí, ale vyberte si takový, který je vám chuťově nejblíže, i když si za něj zaplatíte třeba i o 40 Kč více.

