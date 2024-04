close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 2. 4. 2024 clock 4 minuty video

Překvapují vás názvy sýrů a někdy i obsah krabičky? To, co jste si koupili, možná není sýr a překvapivě jednoduše se to dá zjistit. Udělejte si jasno mezi falešnými a opravdovými sýry. Bývá to docela snadné.

Smažák nebo sýr, který se na smažák báječně hodí? Možná, že jste si už všimli různých výrobků, které mají takové polovičaté a hovorové či zkrácené názvy. Tak například z tuzemského rumu vznikl tuzemák, protože nejde o rum z cukrové třtiny. U těchto výrobků je to podobné, název sice naznačuje, o jaký výrobek se jedná, ale v pravém slova smyslu to sýr není. Podívejte se, co pro vás připravili na YouTube kanálu Zmlsané dějiny. Název příspěvku je všeříkající. Je naším skutečným národním jídlem smažený sýr? Krásně zpracované video vám přiblíží českou specialitu, kterou si u nás rádi kupují i návštěvníci z okolních zemí. Zdroj: Youtube Jak poznat pravý sýr? Čtěte! V obchodech se čas od času objevují podivné výrobky, které se tváří jako sýry, ale je to pouhé zdání. Výrobci ale nejsou hloupí a nachytají nás už názvem. Na obalu totiž nikde nenajdete napsané, že tento výrobek je sýr a v tom je právě ten chyták! Už to by vás mělo trknout, ale málokdy se to stane. Na obalu totiž stojí „taveňák“ nebo „balkán“, ale po slovu sýr ani vidu ani slechu. Výrobky napodobující sýr, které jsou určené pro vegany, se naopak odlišným nemléčným složením pyšní. Viditelně na něj upozorňují a rozhodně se netváří, že je tento produkt opravdovým z živočišného mléka vyrobeným sýrem. Mluvíme tedy o takových výrobcích, které se snaží zákazníka ošálit zavádějícím názvem. Nejenže nejde o sýry v pravém slova smyslu, navíc jsou to často výrobky nevalné chuti, nepřirozené vůně i konzistence, obyčejně gumové a mdlé. close info Shutterstock zoom_in Pokud je na krabičce slovo sýr, jistě se skrývá i uvnitř. Co hledat u pravých sýrů? Třeba i „smažák“ si můžete koupit, ale sýr to stoprocentně být nemusí. Sýr totiž musí být výrobkem z živočišného mléka. Rostlinné náhražky mohou strávníkům vyhovovat nebo ne, ale není možné označit produkt jako sýr, když bylo mléko zcela nebo částečně nahrazeno jinými surovinami. Často jde tako o přidané tuky, které nemusíte hned odhalit, pokud má jít například jen o méně výraznou mozzarellu na pizze. Polotovary jsou totiž ideální pro propašovaní nepravých sýrů na váš stůl. Nenechte se tedy nachytat. Mezi výrobky „sýr ementálového typu“ a „výrobek ementálového typu“ je dramatický rozdíl a nyní jistě už chápete v čem. Nepravý sýr může patrně prozradit kormě zavádějícího názvu také cena. Nicméně ani na to nelze spoléhat. Mezi ingrediencemi hledejte pouze základní suroviny čili mléko, syřidlo, sůl či bakterie, které se používají k fermentaci. Další dochucovadla, emulgátory, barviva či konzervační látky mohou napovědět, že jde patrně o produkt, který se sýru jen podobá. Někdy se objevují ve složení také vaječné bílky, želatina nebo luštěniny. Prověřte si výrobce! Dnes je to otázka pár kliknutí na chytrém telefonu, které můžete zvládnout i během nákupu. Pokud není dostatečně sdílný na obalu výrobku, zkuste se podívat nejen na informace o výrobku na internetu, ale i případné stížnosti nebo recenze na tento výrobek. Naučte se rozlišovat označení na balení výrobků. Každý by měl mít oválné razítko se zkratkou země původu čili u nás CZ. Uprostřed tohoto razítka je veterinární schvalovací číslo a dole označení EHS. Národní značkou jakosti čili kvality potravinářských výrobků je KLASA se symbolem modročerveného písmene „a“, kterou uděluje ministerstvo zemědělství od roku 2003. Regionální produkty mají žlutočervené označení CHOP čili chráněné označení původu. Alternativou označení CHOP v EU jsou zkraty PDO, PGI a TSG. Související články close Domov a bydlení Proč dávat houbičku na nádobí do lednice? Odpověď vás překvapí video close Domov a bydlení Jak správně nabíjet smartphone: Takto baterie vydrží o několik let déle video Zdroje: rozdilnerytmy.cz, stobklub.cz, cheese.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít