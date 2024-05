Máte svůj oblíbený polštář, na který se těšíte, kdykoliv se vracíte třeba z dovolené? Pamatujte si, že i takový zdroj pohody může být někdy doslova nebezpečný. Není tak těžké poznat, že právě ten váš je už za zenitem a měli byste se vypravit raději pro nový.

Ještě nedávno se vám na polštáři spalo dobře, ale nyní se budíte rozlámaní. Nemusí to být věkem, tedy ne vaším věkem. Na vině bude pravděpodobně právě starý polštář, který ztratil svoje původní vlastnosti. Hovoříme hlavně o těch s umělým vláknem nebo z pěnové hmoty, které jsou propagovány jako zdravotní. Každá zdravotní pomůcka ale potřebuje čas od času vyměnit, a na to musíme pamatovat.

Proč spíme na polštáři?

Na co bychom si tedy měli dávat pozor a kdy se vypravit do obchodu pro nový polštář? Proč máme v posteli polštář – to je to, co si musíme ze všeho nejdřív uvědomit. Jde totiž nejen o pohodlný, ale také o zdravý spánek, po kterém se vzbudíme opravdu osvěženi a plni energie. Pokud tomu tak není, ráno musíme procvičovat čím dál bolavější krk, v noci se budíme, abychom si polštář už po páté, šesté, či sedmé upravili do lepšího tvaru, není na co čekat.

Migréna je velkým varováním

Kromě bolesti svalů v horní části těla se mohou objevit také bolesti hlavy, a to dokonce i v podobě migrény. Ta nemusí přijít v noci, ale špatná poloha ve spánku se projeví třeba až v průběhu dalšího dne. Takové problémy samozřejmě není dobré podceňovat, ale pokud lékař vyloučí závažnější příčiny bolesti, bude vhodné vyrazit pro nový polštář.

Kýcháte? Vyměňte polštář!

Stejně jako bolesti se mohou se stárnoucím polštářem rozvinou alergické reakce. Rýma, kýchání, zarudlé oči a další příznaky mohou být u citlivějších lidí způsobeny nahromaděným prachem, nebo dokonce roztoči, kterým tak docela nezabráníme, aby s námi sdíleli naše lůžko.

A polštář doslova milují. Máte-li tedy klasický péřový polštář, dejte jej v takovou chvíli alespoň vyčistit, ten s umělým vláknem je možné vyprat a polštář z plastické pěny bude skutečně nejlepší vyměnit.

Některá úspora se hodně prodraží

Pokud jste se rozhodli pořídit polštář s náplní z umělého vlákna, neměli byste při jeho nákupu příliš šetřit. Nejlevnější varianty jsou sice snadno finančně dostupné, ale už po pár použitích v nich začnete cítit žmolky, které od té doby porostou, až brzy nabydou obludných rozměrů.

A na takovém polštáři se nikdo pohodlně nevyspí. Zvažujte tedy dobře nákup, vybírejte a hlavně si hlídejte jejich kvalitu. Nejen v obchodě, ale i v průběhu používání. Ubráníte se tak zbytečným zdravotním problémům.

