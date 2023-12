Přemýšlíte, že si již půjdete pořídit vánoční stromek? Pokud ho chcete mít doma co nejdéle, měli byste vědět, jak poznat, že je špatný a není radno ho kupovat.

Vánoční stromeček je neodmyslitelnou součástí Vánoc a od počátku prosince začal na moha místech naší vlasti prodej různých druhů smrčků, borovic a jedlí. Jak však vybrat ten správný kus, aby vám vydržel celé vánoční období a na Štědrý den nebyl zvadlý a bez jehličí? Poradíme vám, na co si dát při koupi pozor a který stromek si raději nepořizovat.

Jak poznat kvalitní stromek a vybrat ten pravý se podívejte v tomto YouTube videu na kanále BAUHAUS Česká republika:

Zdroj: Youtube

Krásný živý stromeček

Pokud patříte mezi ty, kteří mají doma rádi na Vánoce živý vánoční stromeček, jistě chcete, aby byl po celu dobu krásný a svěží. Proto je nutný správný výběr. Na co vše byste se tedy měli při nákupu zaměřit? Jisté indicie vám napoví, že stromeček nemusí být zcela čerstvý.

close info Shutterstock zoom_in Jedna z důležitých věcí, které byste si vždy měli u stromečků všímat, je kvalita a momentální stav jehličí.

Barva a stav jehličí

Jedna z důležitých věcí, které byste si vždy měli u stromečků všímat, je kvalita a momentální stav jehličí. Správně by mělo být zelené a lehce pružné. Pokud vidíte, že má tendence hnědnout, počítejte s tím, že se nejedná o kus, který vám doma dlouho vydrží. Takový stromeček vám nejenom brzy uschne, ale i opadá. Stromeček by měl být také naprosto zdravý, někdy jsou bohužel některé kusy napadené různými parazity a nemocemi.

Těžší je lepší

Důležité je pořídit si vždy stromek, co nejčerstvější. Můžete to poznat podle vzhledu spodního řezu. Jeho plocha by měla být krásně světlá a vlhká. Pokud je místo zabarvené do hněda, je bohužel stromek uříznutý již delší dobu. Podle slov Evy Jouklové ze Státních lesů můžete provést také jednoduchý test: „Důležité je, od kdy se stromek prodává. Je dobré stromek potěžkat. Čerstvě uříznutý je těžší, protože má v sobě stále hodně vody. A proto vám také déle vydrží."

Vůně stromku

Stejně tak byste měli zkontrolovat vůni stromku. Pokud se totiž jedná o čerstvý a zdravý kus, má svěží a pronikavé aroma. Pokud téměř nevoní, brzy o jehličí přijde. V případě, že cítíte zatuchlinu, pravděpodobně je daný stromek napadený hnilobou či plísněmi.

close info Oleggg / Shutterstock.com zoom_in Každý zdravý stromeček má také zpravidla rovnoměrně rozmístěné větve.

Stejnoměrné větvě

Každý zdravý stromeček má také zpravidla rovnoměrně rozmístěné větve. Je to známkou toho, že měl dobrou péči. Pokud má některý strom holá místa, většinou je to důkaz o tom, že trpěl jistým nedostatkem. Vzhledem k tomu bývají takové kusy méně odolné i po uříznutí a nemusí do Štědrého dne vydržet v plné kráse.

