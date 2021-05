Jak ve vteřině poznáte že tužková baterie je už špatná. Existuje jednoduchý trik

Najdete v šuplíku tužkovou baterii a přemýšlíte, zda má v sobě ještě nějakou energii, nebo jsou její dny dávno sečteny? Není třeba ji testovat v elektronických zařízeních. O její funkčnosti se totiž přesvědčíte velmi snadným a rychlým trikem!

I když už v dnešní době nejsou tužkové baterie tolik rozšířené, jako tomu bylo v minulosti, stále se bez nich mnoho zařízení neobejde. K tomu se pochopitelně pojí nutnost baterie čas od času dokupovat. A není nic horšího, než když si chcete přepnout televizi a zjistíte, že baterie ve vašem dálkovém ovladači vypověděly službu.

V takovém případě se mnoho lidí vydávat prozkoumat útroby svých šuplíků a skříněk v naději, že najdou baterie jiné. Ani ty ale nemusí fungovat. O jejich stavu se přitom můžete přesvědčit dávno předtím, než je vložíte do zařízení, jež jejich energii nutně potřebuje. Existuje pro to snadný trik.

Snadným trikem lze zjistit funkčnost baterie. Zdroj: PublicDomainPictures / Pixabay

Jak poznat vadnou tužkovou baterii?

Na internetu se čas od času objeví „zaručené” rady a tipy pro usnadnění života, ne všechny ale vždy fungují. Spolehlivost jednoho takového triku se však podařilo prokázat seriózní vědecké studii Princetonovy univerzity v USA. Je to již nějakou dobu, co se na sociálních sítích objevil návod na to, jak snadno a rychle zjistit, zda tužkové baterie poskytnou zdroj energie, nebo jsou vhodné tak akorát na vyhození.

Nová baterie by se při dopadu na zem neměla odrazit. Zdroj: Андрей Баклан / Pixabay

Trik je prostý. Stačí tužkovou baterii plochým koncem upustit z malé výšky na zem. Pokud je baterie plná energie, bez odrážení dopadne na zem a zůstane stát. Jedná-li se ovšem o baterii „mrtvou”, při setkání se zemí se několikrát odrazí a převrátí se. Jak je to ale možné?

Neplatí pro všechny baterie

To, jakým způsobem baterie dopadne na zem, závisí na chemických změnách v jejím nitru. Když se totiž tento zdroj energie vybíjí, začne se postupně nafukovat oxidem zinečnatým, což způsobí jeho lehkost, v důsledku které se při upuštění na zem odráží. Výsledky takového testu jsou směrodatné jen pro baterie alkalické, není tedy možné s ním zkoušet funkčnost baterií, jež lze opakovaně nabíjet.

Pomůže tak napůl

Podle studie Princetonovy univerzity však takový test nedokáže zcela určit, zda je baterie již nepoužitelná. Jak uvádí výzkum, nová baterie se pochopitelně odrazí nejméně, k největšímu povyskočení pak dochází zhruba v polovině její životnosti. S pokročilým stářím výška odrazu opět klesá.

V praxi to tedy znamená, že test upuštěním zjistí, zda je baterie nová či nikoliv. Neoznačí tedy baterii zcela vybitou. Stále jde ovšem asi o nejrychlejší způsob, jak rozpoznat stav všech baterií, které se skrývají v zapomenutých koutech.

Zdroje: petapixel.com a www.idnes.cz