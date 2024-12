Máte pěknou hromádku dřeva, která se bude v zimě hodit na podpal? A není příliš vlhké? Nejde jen o to, že bude hůř hořet. Vlhké dřevo je neekonomické i neekologické spalovat.

Přitápíte dřevem?

Dřevo je stále dobrou volbou a to nejen, když chcete ušetřit za topení. Plápolající plamínky za sklem krbových kamen jsou prostě úžasné pokoukání, které navodí příjemný pocit pohodlí a zútulní každý prostor. S krby a kamny však přichází také starost o dřevo.

Aby dřevo dobře hořelo musí být nejen z konkrétního druhu stromu, protože na tom velmi záleží, také jak hezky bude poleno hořet, zda nebude prskat nebo jakou má výhřevnost. Dřevo musí být hlavně dostatečně suché.

Jak poznat mokré dřevo vám poradí také autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu BostonFirewood.com.

Nestačí jen strom pokácet a dřevem zatopit

Jak dlouho bylo dřevo sušené? Obvykle se nechá vysychat dva roky, tvrdé hutnější dřevo i 3 roky. K tomu musí mít příhodné podmínky, respektive je nutná cirkulace vzduchu. Každý, kdo si pokácí strom a dřevo nařeže, ví, kdy jej získal.

Pokud dřevo ale kupujete, musíte se spolehnout na to, co vám tvrdí prodejce. V případě, že kupujete metrové půlkulatiny, se počítá s dalším vysycháním v postavené hranici a rozhodně také zpracováním. V této délce se rozhodně nevejde do žádných kamen, ale půlené nebo čtvrcené metrové klády lépe vysychají.

Už při zpracování dřeva ucítíte, jak veliký je rozdíl nejen mezi měkkým a tvrdým dřevem, ale také dobře vyschlými kusy, které doslova zvoní při štípání podobně, jako vám to názorně předváděl autor videopříspěvku.

Suché dřevo vydává při poklepu zvuk vyšší a jasný, dřevo málo vyschlé dunivější, hlubší. Dřevo je suché na pohmat, ale také je lehčí. Čerstvě pokácené dřevo je velmi vlhké a polovina váhy představuje vodu. Suché dřevo obsahuje zhruba 20 % vody a je tedy o čtvrtinu lehčí, což už je znát. Nenechte se ale zmást tvrdým dřevem, které je celkově hutnější, a proto také rozhodně těžší než měkké, například smrkové dřevo.

Je dřevo suché? Zkuste trik s igelitovým sáčkem

Jenže pokud dřevo kupujete už zpracované, neřežete, neštípete a nepracujete s ním nijak, tyto znalosti prostě nemáte vžité a tak nějak v ruce. Jak jinak zjistit, zda je dřevo dostatečně vyschlé?

Kromě zvuku vám to prozradí i obyčejný sáček. Uzavřete poleno do igelitu a nechte jej v místnosti pokojové teploty 24 hodin. Pokud se na stěnách uvnitř sáčku objeví vysrážená vlhkost, bude jasné, že dřevo je až příliš mokré, ač na první pohled se zdá být docela v pořádku.

Nezapomínejte také, že dřevo musíte i vy dobře uskladnit, jinak může venku přirozeně navlhnout. Vyskládané dřevo by nemělo ležet přímo na zemi. Vhodná je izolace nebo vyvýšení. Mezi skladovaným dřevem by měl cirkolovat vzduch, nesmí chybět stříška nebo pokryv zvrchu, aby na dřevo nepršelo nebo nesněžilo.

