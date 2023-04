Jak prát a sušit péřovou bundu: Pozor, ať si ji úplně nezničíte!

Umíte vyprat péřovou bundu nebo kabát? Smí se to vůbec? Není to tak složité či dokonce nemožné, jak se lidé často domnívají. Péřovou bundu jednoduše zvládnete vyprat a usušit sami!

Zdroje: www.prozeny.cz, www.jaktak.cz

Než schováte budny a kabáty

Jarní teploty jsou letos všelijaké, ale už brzy budete moci veškeré zimní oblečení nadobro uložit do šatníku a na několik měsíců na něj zapomenout. Před tím, než tak učiníte, oblečení vyperte, ať je na podzim po ruce v té nejlepší kondici. Jak si však poradit s péřovými bundami a kabáty? Jde to i bez čistírny.

Peří má mnoho výhod. Kromě fantastických izolačních vlastností je to i zanedbatelná váha, což potvrdí každý, kdo kdy vyzkoušel nosit dubeňák po babičce. Ač se majitelé péřových oděvů o své kousky právem obávají, ve skutečnosti není praní ani sušení péřových oděvů problém. Zvládnete to bezpečně i doma.

V pračce bez problému vyperete i péřovou bundu. Zkontrolujte podle štítku jak a pořiďte speciální prášek. Zdroj: Profimedia

Jak prát oděvy s péřovou výplní

Máte-li kvalitní pračku a sušičku, péče o péřovou bundu může být i takhle jednoduchá. Stejně je tu však drobný detail, na který musíte pamatovat.

Nicméně péče o péřové oděvy je možná i bez těchto spotřebičů. Menší skvrny vyčistěte jen místně a co nejdříve, dokud nezaschnou. Obyčejně k tomu postačí jen mírně vlhká utěrka z mikrovlákna. Tyto utěrky, kterým se říká také švédské, fungují nejlépe namočené do čisté vlažné vody a následně co nejlépe vyždímané. Fungují bez použití čistících prostředků, především pěnivé čističe se pro použití těchto utěrek nehodí.

Po dlouhém nošení však i zdánlivě čisté ošacení bude třeba pořádně vyprat. Nejčastěji trpí rukávy, límec, kapsy a okolí zipu či knoflíků.

Bundu prostě nezbude než vyprat. Zkontrolujte štítek na oblečení, který vám prozradí maximální teplotu praní i případné další instrukce. Obyčejně je možné praní na 30 až 40 °C za použití programu na jemné prádlo.

Především je však důležité pořídit správný prací prostředek, který je určený právě pro praní peří. Peří je totiž od přírody mastné a tuto vlastnost je nutné zachovat. Pokud nenaleznete speciální prací prostředek, alternativou je také prášek určený na praní vlny, který také neodmašťuje, případně šampon na vlasy. To je právě onen detail, na který nesmíte zapomenout.

Často si neuvědomujeme, že peří je přirozeně mastné, což je důležité pro hřejivost. Zdroj: New Africa / shutterstock.com

Jak péřové bundy ždímat?

Štítek má také instrukce o ždímání. Zvolte nižší otáčky, případě ždímání docela vypněte. Po vytažení z pračky pak ručně přebytečnou vodu vymačkáte, ne však kroucením. Pokud nebudete dávat bundu do sušičky, můžete ji také zavěsit na ramínko ve sprchovém koutu a nechat vodu odtéct samovolně.

Jestliže chcete proces sušení uspíšit, můžete také bundu položit mezi dva suché ručníky a přebytečnou vodu do nich nechat vsáknout. Pomůže vám srolovnání ručníků s budnou uvnitř, které vyvyne dostatečný tlak bez lámání peří uvnitř oděvu.