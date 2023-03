Jak prát boty v pračce: Skvělé triky, aby byly krásně čisté a voňavé. Zkuste to

I když se budete jakkoli snažit boty nezašpinit, při nenadálém dešti či v prašném prostředí je zkrátka čisté neudržíte. Abyste je nemuseli drhnout ručně, ukážeme vám jednoduché triky, se kterými je v klidu můžete dát do pračky. Po vyprání budou dokonale čisté, voňavé a zcela nepoškozené!

Praní prádla a textilních doplňků v pračce je samozřejmostí. Uvažujete však nad botami, které už jsou natolik špinavé, že už zkrátka nadešel čas je vyčistit? Některé můžete dát do pračky, aniž by je nějak poškodila. U jiných je to naopak přísně zakázáno. Vše proto záleží na materiálu a vzhledu bot. Dodržte následující triky, díky kterým pračka boty krásně vyčistí.

Podívejte se na video, ze kterého se dozvíte, jak prát bezpečně boty v pračce:

Věnujte pozornost materiálu

V pračce můžete prát bez obav látkové boty z nylonu, bavlny a polyesteru, ze kterých je vyrobena většina tenisek. Určitě se ale vyvarujte praní kožených, koženkových či gumových bot. U těch je doporučené čištění vlhkým hadříkem, který je nijak nepoškodí. Do pračky se nehodí ani boty s flitry, knoflíky a jinými ozdobnými prvky.

Očistěte nánosy bahna

Před tím, než dáte boty do bubnu pračky, očistěte je ručně od velkých kusů bahna a malých kamínků. Zabráníte tak možnému ucpání nebo poškrábání pračky během samotného praní. Aby nebyly při praní v prače příliš hlučné, vložte boty ještě do pracího pytle, který efektivně zabrání jejich otlučení.

Pokud se vám podrážka, byť jen lehce, odchlipuje nebo je jinak poškozená, boty raději v pračce neperte. Mohlo by se poškození rozšířit. Zdroj: Shutterstock

Tkaničky a vložky z bot

Odnímatelné části bot dejte zvlášť do pracího pytlíku. Tkaničky se tak vyperou na všech místech a nedojde k jejich zamotání do pračky. Některé vložky nemusí být vhodné pro praní v pračce, a proto je budete muset vyčistit ručně. Pokud se vám zdá, že velmi zapáchají, nechte je den uzavřené v sáčku s jedlou sodou. Ta zápach pohltí a druhý den se tak můžete pustit do samotného vyčištění pomocí kartáčku a pracího prášku.

Praní na jemný program

Pokud máte doma prací gel i prášek, volte raději tekutý gel, který boty krásně provoní a nezanechá na nich žádné skvrny. Poté zapněte jemný program s malým množstvím otáček a s teplotou 30 °C. Pokud máte staré ručníky a hadry, které nebarví, můžete je použít jako výplň pračky, které zajistí ochranu a utlumí nárazy tvrdých podrážek do bubnu pračky.

Mokré boty nechte uschnout na topení. Zdroj: Shutterstock

Přirozené sušení bot

Oproti sušičce je mnohem lepší nechat boty klasicky vyschnout na sluníčku nebo v blízkosti topení. Sušením v sušičce dochází k opotřebení bot, které se navíc mohou zkroutit a poškodit. Skvělým trikem, aby boty rychleji uschnuly a udržely svůj tvar, je použití novinového papíru. Tím stačí boty pouze vycpat a o ostatní se už postará teplý vzduch!

