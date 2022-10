Jak prát deku a polštář: Většina lidí to neví a ničí si lůžkoviny i zdraví

Zdroj: New Africa / shutterstock.com

Zdroj: New Africa / shutterstock.com

Není nic lepšího než čerstvě vyprané a svěže vonící ložní prádlo. Musí se to ale umět a není to jen tak. Abyste se s chutí zachumlali do peřinky a celou noc čichali příjemnou vůni měkkého polštáře, dodržujte následující pravidla.

Čisté a voňavé povlečení je základem zdravého a kvalitního spánku, který bychom měli svému tělu dopřávat. Jak docílit toho, aby vaše ložní prádlo svádělo k ulehnutí?

Pokud chcete mít opravdu svěží a hygienicky čisté povlečení, zapomeňte na to, že ho jednou za dva týdny vyměníte za čisté. Jednou za čas je nutné vyprat i lůžkoviny. Peřinu a polštář perte na šetrný program a myslete na to, abyste je nepoškodili.

Polštáře a peřiny mohou být vyplněny různými materiály a o každý se musí pečovat jinak. Většina lůžkovin bývá s péřovou výplní nebo s výplní z dutého vlákna. Často se ale můžete setkat i s polštáři z paměťové pěny, ty vyžadují speciální zacházení obzvlášť.

Nezapomínejte prát lůžkoviny. Zdroj: Profimedia

Lůžkoviny můžete prát v pračce a sušit v sušičce

Pokud jsou vaše lůžkoviny ze syntetických vláken, můžete je prát v pračce. Použijte i prací prostředek, ale v menším množství. Hodně totiž pění a mohla by vám přetéct pračka. Dutá vlákna můžete prát na 60 °C, čímž se zbavíte roztočů. Ždímání by nemělo trvat déle než minutu a sušit v sušičce byste lůžkoviny měli při nízké teplotě.

Péřové přikrývky a polštáře perte při speciálním programu, samostatně a na co nejnižší teplotu, ideální je 30 °C. Moderní pračky mají dokonce speciální programy na lůžkoviny nebo lze využít program na jemné prádlo. Otáčky by neměly přesáhnout 600 za minutu. Na klasické prací prostředky zapomeňte. V drogerii si zakupte speciální prostředky na peří.

Jednou do týdne polštáře a peřiny nechte vyvětrat na vzduchu. Zdroj: Lapis2380/Shutterstock.com

Nesušte lůžkoviny s peřím na sluníčku, žlukly by

Polštáře a peřiny nikdy nesušte na sluníčku, pokud jsou z peří, protože tuk, který je v peří, by mohl žluknout a byl by cítit. Sušte je volně na vzduchu nebo je dejte do sušičky. Trikem je přidat k nim dva tenisáky, které peří rovnoměrně načechrají.

No a nyní k anatomickým polštářům. Ty nepatří do pračky ani do sušičky. Perou se v ruce. Polštář tedy dejte do vany s teplou vodou a přidejte jednu lžíci tekutého pracího prášku. Po vyprání nezapomeňte polštář několikrát propláchnout čistou vodou. Anatomický polštář následně sušte na ručníku položeném na zemi.

Lůžkoviny perte alespoň dvakrát do roka, abyste odstranili stopy pocení a roztoče. Stejně tak byste dvakrát do roka měli vyčistit matrace. Dodržujte pokyny na štítkách, usnadní vám to práci.

Zdroj: www.goldea.cz, www.dokonalydomov.cz, www.homacz.cz