Určitě se vám už také někdy stalo, že v tu nejnevhodnější chvíli přestala téct voda. Třeba právě tehdy, když jste potřebovali prát. V našich končinách stačí pár hodin počkat a většinou se vše vrátí do normálu, ale jak pomoci lidem v oblastech, které pravidelně sužuje sucho? Zdá se, že je to možné.

Prát (lépe řečeno čistit) oblečení, aniž bychom k tomu potřebovali byť jen jedinou kapku vody, se zdá jako nápad z říše snů. Ekologie by pravděpodobně mohla slavit, úspory vody by byly neuvěřitelně velké. A tak se může svět upínat k výzkumu mexické studentky, která se zabývá možností použít k této práci speciálně “vycvičené” bakterie. Jak plyne z výsledků její práce, není to vůbec nemožné.

Potřebujete vyprat? Brzy to půjde i bez vody.

Musíme si ještě počkat

I když si na tuto novinku, zavedenou ve velkém do praxe, budeme muset určitě ještě pár let počkat, již dnes je zřejmé, že se výzkum mladé ženy ubírá minimálně zajímavým směrem. Bakterie, které ke své práci využívá, jsou totiž schopné živit se organickými zbytky. Nejprve měly spadeno hlavně na zaschlé zbytky vína, jímž se snad někdy v životě již polil každý.

"Ochočené" bakterie

Jakmile bylo zřejmé, že se to zdá jako dobrá cesta, začala výzkumnice do vína přidávat i další příměsi jako je mastnota a také lidský pot. A výsledek? Víc než zajímavý - bakterie se s chutí pustily také do dalších nečistot a na konci jejich snažení bylo zase čisté oblečení bez skvrn. Mohlo by se tedy zdát, že právě toto je cesta, kterou by se mohlo praní v budoucnosti ubírat.

Místo pračky budeme mít možná bakteriální spreje.

Je tady stále problém

I když vše vypadá nadějně, je tady stále ještě jeden velký problém. Co se má stát s bakteriemi, které odvedou svoji práci? I na to už studentka myslela a v jejím konceptu figurují dvě nádoby. V jedné budou připraveny bakterie a ve druhé likvidační prostředek, jímž by se postříkalo již vyčištěné oblečení a “pracovníci” by byli zničeni. Může to ale být tak jednoduché?

Bakterie perou již dnes

Již současné ekologické procesy praní, respektive přípravky, které k tomuto účelu často využíváme, mohou takové bakterie obsahovat, aniž bychom o tom měli většinou tušení. Prozatím samozřejmě jen jako podpůrné přídavky, ale o jejich účinnosti výrobci nepochybují.

Vody si musíme vážit

Stejně jako praním bez nutnosti použití vody se mnozí odborníci zabývají také jakýmsi kompromisem mezi běžným praním a zmiňovanou revoluční metodou. V takovém případě může jít například o biologicky snadno odbouratelné prostředky, které po použití nevyžadují další máchání prádla, aby byly zcela odstraněny. I to je možná cesta k úspoře značného množství vody. Takové prostředky jsou navíc ve světě již dostupné, i když prozatím nikoliv ve většinovém množství. Co myslíte - dočkáme se brzy takového pokroku, uvedeného do běžné praxe?

Zdroje: latinalista.com, www.banderasnews.com, www.newswise.com