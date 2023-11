Umíte se starat o svetry? Víte, že vlna se chová jinak? A co všechno vlastně je vlněné? Zvlášť ty dražší pletené oděvy, které vlněnou přízi skutečně obsahují, vyžadují například i jiné prací prostředky. Na druhou stranu se ale méně špiní.

Proč pletené oděvy mění tvar po vyprání?

Pletené věci se někdy praním zdeformují a jakoby srazí, ale je to trochu jinak. Oděvy z ovčí vlny zplstnatí, což se projevuje nejen změnou velikosti, ale také poškozením vlněného vlákna, které se zcela odmastí a přijde tím o svůj přirozený vzhled i vlastnosti. Děje se tak, protože ovčí vlna je přirozeně mastná, není to však takový typ mastnoty, který by byl jakkoli znatelný pohmatem.

Za to umělé akrylové vlákno, které je ropným produktem, se nesráží, ale i tento materiál perte šetrně.

Zde se můžete podívat na to, jak prát vlnu v ruce. Na YouTube kanálu The Woolmark Company pro vás připravili tento jednoduchý návod.

Zdroj: Youtube

Vlněné oblečení je jedinečné

Pravá ovčí vlna může sice v některých případech kousat, ale rozhodně to není pravidlo. Navíc v mnoha ohledech lze o vlně mluvit v superlativech.

Má skvělé izolační vlastnosti. Dokáže mnohem lépe pracovat s teplem a udržet ho, proto je každý vlněný či kašmírový svetr nejen významně dražší, ale také mnohem teplejší, než by byl býval stejný svetr z akrylu. Zároveň je vlna vzdušná a velmi pohodlná, protože tělo si dokáže teplotu regulovat a není jak zabalené v igelitu.

Další méně známou vlastností pravé vlny je to, že odolává vlhnutí a zápachům, což je dané právě zmíněnou přítomností mastných kyselin. Vlněné oblečení proto není třeba prát tak často jaké jiné kusy oblečení. Pot nesají a jsou částečně odolné proti znečištění.

close info Shutterstock zoom_in Obečení z vlněné příze rozhodně nemusí být kousavé.

Různé druhy vlněných materiálů

Vyznáte se ale v tom, co je vlastně vlněné? Ano, stačí se podívat na štítek, který u každého oblečení označuje složení materiálu.

Vězte, že vlna není označená jen wool či Woole, ale přírodní vlněné oblečení je také z materiálů jako merino, kašmír čili cashmere nebo pashmina, ale také lambswool čili jehněčí vlna nebo i méně známý Harris Tweed, tj vlna pocházející z chovů ze Skotských vnějších Hebrid.

Materiály mohou být samozřejmě i různě smíšené, což se dozvíte také ze štítku stejně tak i jakým způsobem se k materiálu chovat. Praní pletených oděvů není náročné, i když se vlněné oblečení nesmí prát stejně jako bavlněná trička.

Jak prát pletené oblečení?

Vlněné perte za použití speciálních prášků či tekutin na praní pletených oděvů, perte na nízké teploty, za použití hodně vody a málo otáček. Každá moderní pračka má speciální program, který se hodí na vlnu a splňuje všechny tyto požadavky.

Oděvy jako vlněné košile nebo bundy dejte do pračky otočené na rubovou stranu. Perte spolu jen vlněné oblečení, a pokud se obáváte změny barev, přidejte do prádla ubrousek na odsátí barviv uvolněných do vody během praní.

Co když nemáte speciální prášek na vlnu? Ani to nevadí. Můžete bezpečně použít jakýkoli běžný šampón, který bude stejně šetrný. I když se akryl nechová stejně jako vlna, stejným postupem nic nepokazíte. I akryl je citlivý na teplotu či vytažení během ždímání či sušení.

Ani na to nezapomeňte. Pletené oděvy se neždímají a suší se rozložené v rovině, nikoli pověšené přes šňůru.

Zdroje: express.co.uk, https://www.wranglerstore.cz